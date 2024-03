Popolno zmagoslavje Norvežanov, najboljši Slovenec pa Miha Dovžan #video

Za 27-letnega Laegreida, ki je bil eden izmed štirih z vsemi zadetimi streli, je bila to sploh prva zmaga to sezono, skupno pa deveta v karieri. Tri zmage med posamezniki ima tudi na svetovnih prvenstvih, nazadnje prav v Novem Mestu na Moravskem, ko je bil svetovni prvak v sprintu.

Tudi preostali mesti na zmagovalnem odru sta zasedla Norvežana. Tarjei Boe je z eno strelsko napako zaostal 28,5 sekunde, tretji Christiansen pa je z enakim strelskim izkupičkom zaostal 1:05,6 minute, potem ko je v zadnjem krogu nadoknadil zaostanek za na koncu četrtouvrščenim Francozom Ericom Perrotom (+1:06,4).

Peti je bil vodilni v seštevku pokala Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je z današnjim dnem tudi zmagovalec posamičnega seštevka v najdaljši 20-kilometrski disciplini.

Od Slovencev je najvišje posegel 30-letni Dovžan, ki je v teku sicer precej izgubljal, a je bil na strelišču nezgrešljiv za končno 23. mesto in zaostanek 3:26,6 minute. To je bila njegova najvišja uvrstitev to sezono svetovnega pokala. Na SP v Novem Mestu je bil sicer že boljši, ko je bil prav v tej disciplini 17.

"Težko je bilo od starta, saj sem vso noč nekaj pokašljeval in nisem bil pravi, a na strelišču mi je končno uspelo zadeti vseh 20 strelov. Imel sem tudi nekaj tekmovalcev, ki sem se jih lahko držal, imel sem tudi dobre smuči, škoda pa, da se nisem počutil malo bolje," je po tekmi povedal danes najboljši Slovenec.

Fak, ki je edina dva strela zgrešil ob drugem strelskem postanku, je ciljno črto prečkal 4:02,1 minute za zmagovalcem za končno 26. mesto. Uvrstitev je bila nekoliko preslaba, da bi mu zagotovila nastop na sobotni tekmi s skupinskim startom, kjer na priložnost čaka kot "prva rezerva".

"Žal dva zgrešena strela. Na srečo sem se kasneje spet zbral in opravil, kot bi moral na drugem streljanju. Na progi sem začel dobro, v tretjem krogu pa sem imel krizo, a skušal sem vse iztisniti iz sebe, a ni šlo," je po tekmi povedal Fak.

Preostala Slovenca Lovro Planko (+7:59,9/4) in Anton Vidmar (+8:28,2/5) sta že na strelišču preveč grešila, zasedla 64. oz. 70. mesto in ostala brez točk svetovnega pokala.

V soboto bosta na vrsti obe preizkušnji s skupinskim startom. Ženske z Anamarijo Lampič se bodo na 12,5 km dolgo pot podale ob 13.20, moški pa na 2,5 km daljšo ob 15.20.

V nedeljo bosta še tekmi mešanih parov in mešanih štafet.

Izidi, 20 km moški:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 49:31,0 (0)

2. Tarjei Boe (Nor) + 28,5 (1)

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:05,6 (1)

4. Eric Perrot (Fra) 1:06,4 (1)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1:14,9 (2)

6. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 1:44,0 (1)

7. Endre Stroemsheim (Nor) 1:51,6 (1)

8. Campbell Wright (ZDA) 1:59,8 (1)

9. Emilien Jacquelin (Fra) 2:10,3 (2)

10. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 2:16,3 (2)

...

23. Miha Dovžan (Slo) 3:26,6 (0)

26. Jakov Fak (Slo) 4:02,1 (2)

64. Lovro Planko (Slo) 7:59,9 (4)

70. Anton Vidmar (Slo) 8:28,2 (5)

...

Svetovni pokal, skupno (15/21):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 851 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 783

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 745

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 642

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 638

6. Endre Stroemsheim (Nor) 585

...

26. Jakov Fak (Slo) 200

38. Lovro Planko (Slo) 92

43. Anton Vidmar (Slo) 64

44. Miha Dovžan (Slo) 61

87. Matic Repnik (Slo) 3

...