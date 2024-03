Slovenci v tej zimi boljši še niso bili

Francoska mešana štafeta v postavi Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude in Quentin Fillon Maillet je zmagovalka preizkušnje svetovnega pokala v Oslu. Slovenska četverica je zasedla šesto mesto in prišla do najboljše uvrstitve v tej disciplini to sezono. Pred tem so bili Slovenci v Östersundu 12., v Anterselvi pa 11.

Polona Klemenčič je v prvi predaji porabila dva dodatna naboja pri streljanju stoje in Anamariji Lampič predala kot 11. z zaostankom 1:20 minute. Ta je leže morala v kazenski krog, stoje pa je z dvema popravama pokrila vse strele in v vseh treh krogih precej nadoknadila s tekom.

Mihi Dovžanu je Lampičeva predala kot osma z zaostankom 2:09 minute. Dovžan je streljanje opravil brezhibno in pridobil še eno mesto. Jakov Fak je s sedmega mesta krenil naprej in po odličnem streljanju stoje prehitel Češko za končno šesto mesto. Ciljno črto so Slovenci prečkali 2:40,1 minute za zmagovalci.

V boju za zmago je imela francoska zasedba po zaslugi Simon in Chauveau veliko prednost pred tekmeci že po obeh ženskih nastopih. Claude in Fillon Maillet sta nato predvsem po zaslugi zadnjega streljanja Fillona Mailleta zanesljivo ohranila 32,2 sekunde naskoka pred zasledovalci za drugo zmago to sezono. Obenem so Francozi slavili tudi naslov svetovnih prvakov.

V četveroboju reprezentanc za drugo mesto je bila najmočnejša Švedska, potem ko je Martin Ponsiluoma ob koncu ugnal Johannesa Thingnesa Boeja (+35,9), ki je Norveški pritekel tretje mesto.

Biatlonska karavana se zdaj seli v Severno Ameriko, kjer bodo od petka do nedelje najprej tekme v ameriškem Soldier Hollowu, nato pa še med 14. in 17. marcem za konec sezone v kanadskem Canmoru.

Izidi, mešana štafeta: 1. Francija 1:03:48,6 (0+6)

(Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet)

2. Švedska + 32,2 (0+8)

(Mona Brorsson, Elvira Öberg, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma)

3. Norveška 35,9 (1+10)

(Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)

4. Italija 46,4 (2+9)

5. Nemčija 59,4 (0+10)

6. Slovenija 2:40,1 (1+9)

(Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Miha Dovžan, Jakov Fak)

7. Češka 3:30,6 (1+13)

8. Avstrija 4:16,2 (4+11)

9. ZDA 4:16,3 (2+12)

10. Poljska 5:11,9 (0+10)

