Začelo se je sanjsko, potem pa ...

Norvežana Juni Arnekleiv in Vetle Sjaastad Christiansen sta zmagovalca biatlonske tekme mešanih parov za svetovni pokal v Oslu na Finskem. A dvoboj med Norveško in Švedsko je odločil šele fotofiniš. Slovenca Anamarija Lampič in Anton Vidmar sta po treh kazenskih krogih zasedla 16. mesto.

Začetek tekme je bil za slovenski tabor sanjski. Anamarija Lampič je po prvem krogu na strelišče pritekla kot prva in ga z nekoliko počasnejšim, a brezhibnim streljanjem zapustila kot tretja. Zataknilo pa se je že stoje, kjer je z osmimi naboji zadela vsega dve tarči in morala trikrat v kazenski krog ter močno zaostala.

Lampič in Anton Vidmar sta si do cilja na strelišču nabrala še deset poprav, s čimer sta tekmo končala krepko v drugi polovici uvrščenih.

Vetle Sjaastad Christiansen Foto: Guliverimage

V ospredju pa so se ekipe na strelišču hitro menjavale. Na koncu sta o zmagovalcu odločala Šved Sebastian Samuelsson in Norvežan Christiansen. Samuelsson je šel v zadnji krog s štirimi sekundami prednosti, nekaj metrov naskoka pa je obdržal na obeh strmejših vzponih in vse do ciljne ravnine.

Morda so pogledi nazaj razkrivali, da tekaško ni povsem 100-odstoten in to je spoznal tudi Christiansen, ki je v zadnjih 50 metrih še enkrat dal vse od sebe, tekmeca ujel na ciljni črti, fotofiniš pa je razkril, da ga je prav v zadnjem koraku z izpadanjem prehitel za dolžino čevlja.

Lepo presenečenje sta pripravila tudi tretjeuvrščena Finca Otto Invenius in Suvi Minkinen, ki sta si na strelišču skupaj privoščila vsega šest poprav, boljša sta bila le Belgijca, ter osvojila tretje mesto.

Ob 14.45 bo na sporedu še tekma mešanih štafet, kjer Lampič čaka še drugi nastop. Skupaj z njo bodo v štafeti tekmovali Polona Klemenčič, Jakov Fak in Miha Dovžan.

Oslo, mešani pari:



1. Norveška 38:43,6 (1+8)

(Juni Arnekilev, Vetle S. Christiansen)

2. Švedska +0,1 (0+7)

(Anna Magnusson, Sebastian Samuelsson)

3. Finska +31,3 (0+6)

(Suvi Minkkinen, Otto Invenius)

4. Švica +44,5 (2+8)

5. Francija +1:11,8 (1+11)

6. Nemčija +1:19,9 (2+8)

7. ZDA +1:48,0 (2+12)

8. Avstrija +1:49,8 (1+6)

9. Češka +1:56,7 (1+9)

10. Belgija +1:59,6 (0+5)

...

16. Slovenija +3:00,4 (3+13)

(Anamarija Lampič, Anton Vidmar)

Preberite še: