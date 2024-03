Laegreid na zadnjem streljanju do zmage

V boju za zmago je odločilo zadnje streljanje, na katerega sta skupaj prišla Norvežan Tarjei Boe in Benedikt Doll. Toda oba sta preveč grešila, Boe trikrat, Doll pa dvakrat, kar je izkoristil petkov zmagovalec individualne preizkušnje Sturla Holm Laegreid. Z ničlo je v zadnji krog krenil kot prvi in za sabo zadržal vse tekmece ter slavil deseto zmago v svetovnem pokalu, skupaj pa 13. z velikimi tekmovanji vred. Ciljno črto je prečkal 6,4 sekunde pred Dollom, Nelin pa je zaostal 9,9 sekunde.

Vodilni v skupnem seštevku je ostal Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je na tokratni tekmi stik izgubil že po prvem streljanju s tremi strelskimi napakami. Na koncu je bil 14., doslej pa je na 16 tekmah zbral 878 točk. Drugi je njegov brat Tarjei Boe z 819 točkami. Prvih šest mest zasedajo Norvežani, Laegreid je z zmago napredoval na četrto mesto.

Od Slovencev je najboljši Jakov Fak, ki je z 200 osvojenimi točkami na 27. mestu.

V nedeljo bosta še tekma parov in mešana štafeta, nastopili bosta tudi slovenski zasedbi.

Oslo, skupinski štart 15 km (M):



1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 37:52,0 (1)

2. Benedikt Doll (Nem) +6,4 (2)

3. Jesper Nelin (Šve) +9,9 (1)

4. Fabien Claude (Fra) +15,3 (2)

5. Emilien Jacquelin (Fra) +17,7 (3)

6. Philipp Nawrath (Nem) +18,6 (1)

7. Tarjei Boe (Nor) +20,0 (3)

8. Justus Strelow (Nem) +33,1 (0)

9. Martin Ponsiluoma (Šve) +41,7 (4)

10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) +52,4 (4)



Svetovni pokal, skupno (16/21):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 878 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 819

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 769

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 728

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 673

6. Endre Stroemsheim (Nor) 605

...

27. Jakov Fak (Slo) 200

39. Lovro Planko (Slo) 92

43. Anton Vidmar (Slo) 64

44. Miha Dovžan (Slo) 61

87. Matic Repnik (Slo) 3