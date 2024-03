Perrot do prve zmage v karieri, Fak 14.

Eric Perrot je do zmage prišel po zaslugi odličnega streljanja. Močan pa je bil tudi v smučini, saj je v zadnjem krogu drobno povečal prednost pred drugouvrščenim rojakom Emilienom Jacquelinom, ki je moral dvakrat v kazenski krog, prehitel pa je tudi Šveda Sebastiana Samuelssona, ki je vodil po dveh krogih.

Za prvovrstno presenečenje pa je poskrbel mladi Norvežan Johan Olav Botn, ki je po Oberhofu šele drugič v karieri dobil priložnost v svetovnem pokalu, že na svoji tretji posamični tekmi pa se je s strelsko ničlo povzpel na zmagovalni oder. Dosežek ima še toliko večjo vrednost, ker je nastopil z visoko startno številko 98, ko se je smučina že močno vdirala.

Med Slovenci je prepričal le Jakov Fak, ki si je priboril tudi lepo izhodišče za nedeljsko zasledovalno tekmo. Ostali del ekipe je razočaral z uvrstitvijo v zadnjo tretjino nastopajočih, nihče pa ne bo nastopil v nedeljo. Miha Dovžan je z ničlo na strelišču zasedel 70. mesto, Lovro Planko se je v kazenskem krogu zavrtel štirikrat in bil 76., Anton Vidmar je po treh zgrešenih strelih končal mesto za njim.

Med Slovenci je prepričal le Jakov Fak. Foto: Guliverimage

"S streljanjem moram biti zadovoljen, v teku pa sem skušal pametno porazdeliti moči. To mi je tudi uspelo, izid pa ni vrhunski, a to je trenutno moj maksimum. Zadel sem vse in tekel najhitreje, kot sem lahko. S tem moram biti zadovoljen in jutri iskati novo priložnost," je po tekmi povedal Fak.

Na tekmi je bilo precej presenečenj. Vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Boe je zgrešil kar štiri strele in končal na 17. mestu. To je izkoristil njegov starejši brat Tarjei na sedmem mestu, ki je razliko v skupnem seštevku zmanjšal na 47 točk in napovedal zanimivo končnico v boju za kristalni globus na preostalih štirih tekmah v sezoni.

Velikansko napako pa si je privoščil Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je bil na poti k novi zmagi, a po napaki na strelišču ni šel v kazenski krog, zaradi česar je v cilju dobil dve minuti pribitka, s čimer je nazadoval na 31. mesto.

V nedeljo bosta na zasledovanju v ženski konkurenci nastopili tudi Anamarija Lampič in Polona Klemenčič.

