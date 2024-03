Lampičevi se je spet zalomilo, preostale Slovenke streljale dobro

Slovenska ženska štafeta je na biatlonski tekmi v ameriškem Soldier Hollowu zapravila priložnost za vidno uvrstitev. Pred zadnjim streljanjem so bile Lena Repinc, Polona Klemenčič, Kaja Zorč in Anamarija Lampič še na šestem mestu, nato pa je morala najhitrejša v slovenski vrsti dvakrat v kazenski krog za končno 10. mesto.

Zmagale so Norvežanke Juni Arnekliev, Ida Lien, Karoline Offigstad Knotten in vodilna v posamičnem seštevku pokala Indrid Landmark Tandrevold. Dolgo so se favoriziranim Skandinavkam dobro upirale Nemke, ki pa so morale po zadnji predaji, priložnost je nepričakovano dobila Julia Kink, tekmicam stisniti roko.

Za tretje mesto sta se spopadli Češka in Švedska. V zadnji menjavi je bolje kazalo Čehinjam, Lucie Charvatova pa je morala tako kot Lampič na zadnjem strelskem postanku dvakrat v kazenski krog, kar je za tretje mesto izkoristila Elvira Öberg, za četrto pa Avstrijka Anna Gandler. Dvakrat so morale v kazenski krog tudi favorizirane Francozinje, ki so na koncu osvojile šesto mesto.

V slovenski vrsti je tekmo odlično odprla Lena Repinc, ki je z eno popravo na strelišču obdržala stik z najboljšimi, enkrat je popravljala tudi Polona Klemenčič in Slovenijo pripeljala na osmo mesto. Ko je imenitno z vsega eno popravo tekmo končala tudi mlada Kaja Zorč, ki je po dobrih dosežkih na MSP dobila priložnost namesto Žive Klemenčič, se je slovenskemu taboru obetala vrhunska uvrstitev.

To je Anamarija Lampič sprva tudi potrdila. Na strelskem postanku leže je našla odličen ritem, prvi strel sicer zgrešila, a bila z dodatnim nabojem hitro uspešna. Ekipo je vrnila na šesto mesto, ob ničli je bila dosegljiva morda tudi Avstrija. Sledila pa je nova katastrofa s puško, saj je z osmimi naboji zadela vsega tri tarče in ekipa je zdrsnila po lestvici na 10. mesto, več kot 40 sekund za devetimi Poljakinjami.

Po tekmi so povedali …

Lena Repinc: "Danes sem zelo zadovoljna s svojim streljanjem. Ne le zato, ker mi je uspelo imeti le eno popravo, ampak ker sem uspela streljati tudi zelo hitro. To sem čakala že celo sezono."

Kaja Zorč: "S tekmo sem zadovoljna, saj je bilo streljanje veliko boljše kot nazadnje, tudi tekaško sem se počutila bolje. Bila je to ena super tekma."

Anamarija Lampič: "Proga je bila boljša od včeraj, čeprav sem trpela bolj kot včeraj. Ne smem biti zadovoljna s to tekmo, predvsem zaradi streljanja stoje. Mislim, da nam je šlo do mojega drugega streljanja resnično dobro. Punce so naredile res vse dobro in sem bila jaz tista, ki sem naredila usodno napako. Zlezle smo iz šestega na 10. mesto in mi je žal za vse ostale punce. Ampak tako to je, to je biatlon in se hitro to zgodi. Jutri naju s Polono čaka še ena tekma in upam na najboljše ter vem, da bova dali vse od sebe."

Ricco Groß: "Spomin na včeraj. Ponovno je do zadnjega streljanja izgledalo vse odlično. Včeraj Lovro v tri kazenske kroge, danes Ana v dva. Na začetku so vse punce rabile le eno popravo, borili smo se za šesto mesto, a na koncu deseti."

V Soldier Hollowu bo danes še moški sprint, v nedeljo pa zasledovalni tekmi v obeh konkurencah.

Izidi ženske štafete (4 x 6 km): 1. Norveška 1:04:15,5 (0+5)

(Juni Arnekliev, Ida Lien, Karoline O. Knotten, Ingrid L. Tandrevold)

2. Nemčija + 17,2 (0+7)

3. Švedska 42,0 (0+10)

4. Avstrija 1:36,0 (0+5)

5. Češka 1:40,5 (2+6)

6. Francija 2:01,8 (2+10)

7. Ukrajina 2:17,8 (0+6)

8. Poljska 2:21,5 (0+7)

9. Italija 2:31,6 (1+8)

10. Slovenija 3:17,4 (2+7)

Preberite še: