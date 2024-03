Lou Jeanmonnot v sprintu premagala Liso Vittozzi, Lampičeva 31.

V napeti tekmi sta tretja in četrta po petkovem sprintu na strelišču opravili s po eno strelsko napako in se v zadnji krog odpravili skupaj. Vse do zadnjega ovinka je vodila Italijanka, Francozinja je tik pred ciljno ravnino napadla, prevzela vodstvo in ga v hudem finišu za tretjo zmago v karieri obdržala do cilja.

Francozinja Julia Simon je morala na zadnjem strelskem postanku še drugič v kazenski krog, vseeno pa je bila najnatančnejša v skupini treh zasledovalk in osvojila najnižjo stopničko na zmagovalnem odru.

Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Norvežanka Ingrid Landsmark Tandrevold je bila danes 11. Njena prednost pred zadnjimi tremi tekmami v kanadskem Canmoru pred Italijanko Vittozzijevo zdaj znaša še 73 točk.

Najboljša Slovenka je bila vnovič Anamarija Lampič, ki se tudi v drugi biatlonski sezoni nikakor ne more spoprijateljiti s strelskim delom tekme. V desetkilometrsko zasledovanje se je podala kot 18., a bila z orožjem dvakrat nenatančna že na prvem postanku. Kaj je možno, je pokazala na drugem streljanju, kjer je z ničlo spet napredovala na 16. mesto.

A sledila je nova slaba strelska predstava stoje, kjer je po desetih strelih morala še v šest kazenskih krogov. Strelišče je zapustila kot 36., do cilja pa pridobila pet mest.

Polona Klemenčič je bila s puško nenatančna dvakrat in v primerjavi s sprintom pridobila osem mest.

Na moškem zasledovanju bo danes nastopil še Jakov Fak.

Izidi, zasledovanje 10 km: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 26:51,7 (1)

2. Lisa Vittozzi (Ita) + 0,4 (1)

3. Julia Simon (Fra) 1:01,0 (2)

4. Karoline O. Knotten (Nor) 1:09,1 (2)

5. Lena Häcki-Gross (Nem) 1:14,9 (2)

6. Tuuli Tomingas (Est) 1:24,7 (2)

7. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 1:25,2 (6)

8. Anna Gandler (Avt) 1:26,2 (2)

9. Marketa Davidova (Češ) 1:26,4 (2)

10. Elvira Öberg (Šve) 1:50,3 (1)

...

31. Anamarija Lampič (Slo) 3:31,8 (8)

39. Polona Klemenčič (Slo) 4:14,4 (2) Svetovni pokal, skupno (16/21): 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 964 točk

2. Lisa Vittozzi (Ita) 891

3. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 881

4. Julia Simon (Fra) 858

5. Lou Jeanmonnot (Fra) 798

6. Elvira Öberg (Šve) 753

7. Lena Häcki-Gross (Nem) 731

8. Karoline Knotten (Nor) 627

9. Vanessa Voigt (Nem) 557

10. Franziska Preuss (Nem) 539

...

18. Anamarija Lampič (Slo) 322

62. Polona Klemenčič (Slo) 44

84. Lena Repinc (Slo) 7

