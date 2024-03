Brezhibni in hitri Norvežan do nove zmage, Fak in Planko na zasledovanje

Najboljši biatlonec sezone in tudi zadnjih let, Norvežan Johannes Thingnes Boe, je bil najhitrejši tudi v sprintu zadnje postaje svetovnega pokala v kanadskem Canmuru. Norvežan se je izkazal tako z brezhibnim streljanjem kot s tekaškim nastopom na desetkilometrski progi. Posledica tega je bil najhitrejši čas na vseh vmesnih merjenjih in tudi velika prednost na cilju. Zanj je bila to 83. zmaga v karieri. Jakov Fak je končal na 21. mestu.

Na sedmi in zadnji sprinterski preizkušnji, ki je potekala na visoki nadmorski višini in v pravi zimski pravljici, je Boe za minuto, dve sekundi in sedem desetink premagal Italijana Tomassa Giacomela, starejši brat Boe, Tarjei, je zaostal še za sekundo in pol več, s tretjim mestom pa si vseeno zagotovil mali kristalni globus za zmago v sprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Tako drugo kot tretjeuvrščeni tekmovalec sta zgrešila en strel.

Fak 21., Planko 26.

Jakov Fak je tek začel rezervirano, na prvem streljanju ni storil napake, zato pa je dvakrat zgrešil stoje, dva kazenskega kroga oziroma 300 dodatnih metrov je bilo preveč, da bi se uvrstil med najboljših dvajset. Zasedel je 21. mesto, za zmagovalcem je zaostal dve minuti in 17 sekund.

Solidno je spet nastopil Lovro Planko. Z enim zgrešenim strelom je zaostal dve minuti, 35 sekund in dve desetinki, kar je bilo dovolj za 26. mesto. Miha Dovžan in Toni Vidmar se nista uvrstila med najboljših 60 in s tem na sobotno zasledovalno tekmo. Dovžan je zasedel 79., Vidmar pa 87. mesto.

Izidi 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 23:37,0 (0)

2. Tomasso Giacomel (Ita) + 1:02,7 (1)

3. Terjei Boe (Nor) 1:04,2 (1)

4. Emilien Jacquelin (Fra) 1:12,2 (1)

5. Johan-Olav Botn (Nor) 1:13,2 (0)

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:16,3 (1)

7. Eric Perrot (Fra) 1:20,4 (0)

. Johannes Kühn (Nem) 1:20,4 (1)

9. Danilo Riethmüller (Nem) 1:22,4 (1)

10. Dmitro Pidručnij (Ukr) 1:28,5 (0)

...

21. Jakov Fak (Slo) 2:17,0 (2)

26. Lovro Planko (Slo) 2:35,2 (1)

79. Miha Dovžan (Slo) 4:39,1 (2)

87. Anton Vidmar (Slo) 5:12,0 (3) Vrstni red v svetovnem pokalu (19/21): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1082 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 990

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 851

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 828

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 756

6. Endre Stroemsheim (Nor) 677

7. Emilien Jaquelin (Fra) 602

8. Tomasso Giacomel (Ita) 598

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 592

10. Johannes Kühn (Nem) 590

...

25. Jakov Fak (Slo) 264

39. Lovro Planko (Slo) 107

47. Anton Vidmar (Slo) 64

49. Miha Dovžan (Slo) 61

89. Matic Repnik (Slo) 3

