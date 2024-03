Lampičeva za konec sezone 28., kristalni globus Vittozzijevi

Pred zadnjo tekmo sezone so bile še vedno možne spremembe v seštevku pokala, čeprav je imela Vittozzijeva s 1071 točkami lepo prednost pred Norvežanko Ingrid Landmark Tandrevold (1010). Za stopničke sta se borili še Francozinji Jeanmonnot (978) in Justine Braisaz-Bouchet (975).

Lisa Vittozzi na zadnji tekmi sicer ni blestela, zgrešila je petkrat in končala šele na 21. mestu. A kljub temu je nekaj prednosti zadržala, tako da se je lahko na koncu tudi veselila skupne zmage v pokalu. Ostalo ji je 23 točk naskoka, njen seštevek je bil 1091.

A smile that will last for a while! 🥰



Congratulazioni Lisa on your first Total Score Globe.



📷Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/nMLy68OAA2