Anamarija Lampič z zapisom, ki zadane v srce

Spomnimo: pred dvema tednoma je nemški biatlonski trener Ricco Gross v intervjuju za bavarski regionalni časnik Traunsteiner Tagblatt razkril, da mu slovenska zveza presenetljivo ni podaljšala pogodbe. Prekinitev sodelovanja z nemškim strokovnjakom so dan pozneje potrdili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije. Razlog? Nedoseganje pričakovanega napredka.

Zdaj se je v zvezi s tem oglasila tudi nekdanja smučarska tekačica, zdaj biatlonka Anamarija Lampič, ki je nad odločitvijo zveze zelo razočarana.

"Tako žalostno, da se moramo ločiti," je začela svoj nagovor na družbenih omrežjih. "Ne razumem, kaj, kdaj in zakaj se je to zgodilo, lahko samo povem, da nas športnikov nihče ni vprašal, kaj si mislimo o tej odločitvi … Hvala za vse, kar si me naučil, te že pogrešam," je zapisala Lampičeva.

Iz Smučarske zveze Slovenije so dan po eksplozivnem intervjuju Ricca Grossa v sporočilu za javnost zapisali, da vodstvo biatlonske panoge ocenjuje, da kljub prizadevanjem in trdemu delu vseh vpletenih pričakovani napredek ni bil dosežen.

"Žal so bili tudi rezultati na mednarodnih tekmovanjih pod pričakovanji. Zato je bila sprejeta odločitev o prekinitvi sodelovanja z Riccom Grossom. Razlog je dodana vrednost glede na vložek panoge in doseženi cilj," je odločitev pojasnil vodja reprezentanc Tomas Globočnik. Dodal je, da bo do konca aprila postavljena nova trenerska zasedba in delna reorganizacija reprezentanc.