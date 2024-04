Kot so pri Smučarski zvezi Slovenije potrdili v današnjem sporočilu za javnost, je vodstvo panoge biatlon pri SZS sprejelo odločitev, da s koncem sezone 2023/24, to je 30. aprila, prekine sodelovanje z glavnim trenerjem Riccom Grossom.

Vodstvo panoge ocenjuje, da kljub prizadevanjem in trdemu delu vseh vpletenih pričakovani napredek ni bil dosežen. "Žal so bili tudi rezultati na mednarodnih tekmovanjih pod pričakovanji. Zato je bila sprejeta odločitev o prekinitvi sodelovanja z Riccom Grossom. Razlog je dodana vrednost glede na vložek panoge in doseženi cilj," je odločitev pojasnil vodja reprezentanc Tomas Globočnik. Dodal je, da bo do konca aprila postavljena nova trenerska zasedba in delna reorganizacija reprezentanc.

V novi sezoni spremenjena struktura ekip

Na današnjem strokovnem svetu panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije so predstavili tudi predlog sestave tekmovalnih ekip za sezono 2024/25. Spremenjena struktura ekip predvideva povečano A-reprezentanco. Ekipa fantov in deklet ostaja združena in naj bi po novem skupaj štela 12 tekmovalcev. Ta prilagoditev naj bi vzpostavila zdravo konkurenco v ekipi in prinesla boljše rezultate, sporočajo iz SZS.

Tekmovalci se bodo med sezono razdelili v ekipo za svetovni pokal in ekipo za pokal Mednarodne biatlonske zveze, pri čemer bo prehod med ekipama bistveno lažji zaradi enotnega trenerskega vodenja. Glede na dobri uvrstitvi v pokalu narodov ima Slovenija v novi sezoni v svetovnem pokalu pravico nastopa s štirimi tekmovalkami in petimi tekmovalci.

Ricco Gross je slovensko biatlonsko reprezentanco prevzel leta 2022. Foto: Guliverimage Anamarija Lampič in sestavine za uspešno zgodbo so bile na mestu. Nemec je zadovoljen z opravljenim delom v dveh letih, izpostavil je napredek Lampičeve in stabilnost Jakova Faka in Mihe Dovžana. Malo manj zadovoljni naj bi bili v vodstvu zbora za biatlon z napredkom mladih adutov, predvsem Tonija Vidmarja in Lovra Planka. Pa tudi prihodnost nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka Alexa Cisarja je nejasna. Ricco Gross je slovensko člansko biatlonsko reprezentanco prevzel leta 2022 in zagnal štiriletni projekt, usmerjen proti olimpijskim igram leta 2026 v Milanu in Cortini. Biatlonski vrsti se je tedaj iz tekaških pridružila šein sestavine za uspešno zgodbo so bile na mestu. Nemec je zadovoljen z opravljenim delom v dveh letih, izpostavil je napredek Lampičeve in stabilnostinMalo manj zadovoljni naj bi bili v vodstvu zbora za biatlon z napredkom mladih adutov, predvsemin. Pa tudi prihodnost nekdanjega mladinskega svetovnega prvakaje nejasna.

Gross potožil nad časovnico vročanja slabe novice

Ricco Gross je v pogovoru za bavarski regionalni časnik Traunsteiner Tagblatt razkril, da mu slovenska zveza ni podaljšala pogodbe. "Pojasnili so mi, da so razlogi za to finančne narave, preprosto naj si me več ne bi mogli privoščiti," je presenetil 53-letni nekdanji odlični tekmovalec. Povedal je še, da sta se njegova slovenska pomočnika – Janez Marič in Boštjan Klavžar – v tem času veliko naučila in bosta lahko nadaljevala njegovo delo, sam pa bo poskušal najti novo službo, a je potarnal, da je čas za to malce neugoden. "To sem izvedel tik pred veliko nočjo, zdaj pa so trenerska mesta po biatlonskih reprezentancah že zapolnjena. Čas za takšno novico je bil izrazito slab, ampak je, kar je. Bom že našel alternativo," je še povedal Ricco Gross.

