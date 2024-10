Najboljšemu slovenskemu biatloncu Jakovu Faku tudi pri zrelih 37 letih motivacije ne primanjkuje. "Pri meni to ni nikoli vprašanje," nam je odločno zatrdil slaba dva meseca pred začetkom nove sezone svetovnega pokala. Priprave potekajo brez težav, zagotavlja kapetan slovenske reprezentance, tudi boleznim se je uspešno izogibal. "Prebolel sem vse otroške bolezni in zdaj je vse v redu," se je oče treh deklic pošalil na nedavni predstavitvi reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije.

"Očitno res staknem čisto vsak virus," nam je pred leti potožil najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak. Kako je z zdravjem? Tega vprašanja se je v zadnjih letih že pošteno naveličal, a letos mu za zdaj kaže odlično. Večino pripravljalnega obdobja je preživel brez težav, zdaj tako njega kot njegove reprezentančne kolege in kolegice čaka še zadnji sklop treningov, vsi pa že nestrpno pričakujejo sneg in začetek svetovnega pokala, ki bo 30. novembra v Kontiolahtiju na Finskem.

"Nisem ravno Coubertin"

"Nisem ravno Coubertin, pri meni ne velja, da je pomembno le sodelovati in ne zmagati." Foto: Aleš Fevžer In v sezono 2024/25 se podaja z imenitno poletno popotnico. V začetku septembra se je udeležil dveh prestižnih dirk na rolkah, najprej nordijskega pokala francoske legende Martina Fourcada, kjer je boljšo uvrstitev zapravil na prvem strelskem postanku stoje, šest dni kasneje pa je zmagal na ulični tekmi v Dresdnu v Nemčiji in tam v ciljnem sprintu ugnal tako najboljšega biatlonca zadnjih let, norveškega zvezdnika Johannesa Thingnesa Boeja, kot tudi domačega favorita Justusa Strelowa.

Čeprav ti dirki nista uradni, pa med takšnimi asi nikoli ne gre brez pravega tekmovalnega naboja. Ti fantje, tudi Fak, pač ne marajo izgubljati, ne glede na to, za kakšno tekmo gre. "Res je, tega nihče ne mara. Vedno se borimo za zmago, zakaj pa ne. Nihče tja ne pride po tretje, četrto ali peto mesto. Vsak hoče zmagati. Tudi teden dni pred to tekmo v Franciji je bilo podobno. Šel sem po zmago, a sem naredil preveč napak na prvem streljanju stoje, do takrat pa sem vodil," nam je povedal o poletnih tekmah na rolkah.

Pomanjkanje motivacije pri Faku nikoli ni bila težava in tudi zdaj, pri zrelih 37 letih, ostaja nabrit. "Pri meni to ni nikoli vprašanje. Če pridem na tekmo, želim doseči najboljši rezultat. Nisem ravno Coubertin (francoski baron Pierre de Coubertain, ustanovitelj mednarodnega olimpijskega komiteja in oče sodobnih olimpijskih iger, op. p.), pri meni ne velja, da je pomembno le sodelovati in ne zmagati," se je še pošalil na Reki rojeni as, dvakratni svetovni prvak in nosilec dveh olimpijskih odličij, ki od leta 2010 nastopa za Slovenijo.

Rolke so eno, smuči pa nekaj povsem drugega

"No, poleti je vseeno drugače, vsa kolesca se enako vrtijo. Ni razlik, kot bodo med zimo, ko so pomembne maže, pogoji in tako naprej." Foto: Aleš Fevžer In kakšna popotnica za prihajajočo zimo je ta zmaga na rolkah iz Dresdna? "No, poleti je vseeno drugače, vsa kolesca se enako vrtijo. Ni razlik, kot bodo med zimo, ko so pomembne maže, pogoji in tako naprej. Ni bilo sicer preprosto, zelo je drselo, a pogoji so bili vendarle enaki za vse," se je dotaknil teme, o kateri utegnemo tudi v prihajajoči zimi govoriti veliko. Na žalost. Servis in priprava smuči je področje, na katerem majhne reprezentance, kot je slovenska, le stežka, če sploh, še držijo korak z velikimi in bogatejšimi. V prejšnji sezoni, ko so krovne zveze po direktivi Evropske unije prepovedale uporabo fluora pri mažah za smuči, se je ta razkorak le še povečal in na nekaj tekmah naši reprezentanti, kljub izjemnemu trudu naših serviserjev, niso imeli nobenih možnosti biti vsaj približno konkurenčni.

Letos je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) vpeljala še nekaj sprememb, še najbolj sporno je bilo novo pravilo o razvrstitvah v startne skupine. Doslej so o tem prosto odločali trenerji in tekmovalci, zdaj pa bo na posamičnih tekmah najboljših 15 iz skupnega seštevka lahko startalo v rdeči skupini, po vrsti tretji od štirih, ko so lahko pogoji na progi že bistveno slabši. Ta sprememba se dotika tudi Faka, ki v prihajajoči sezoni cilja na uvrstitve med 15 in celo deset najboljših v svetovnem pokalu. Lani je zasedel 24. mesto, zato bo imel vsaj v začetku nove sezone malce boljše pogoje, spada namreč v modro skupino (od 16. do 30. mesta), ki bo startala pred rdečo.

Sprememba tekmovalcev ni navdušila

Tekmovalcev ta novost ni pretirano navdušila, tudi Faka ne. "Zdaj bo nekoliko drugače, bomo pa videli, kako bo to v praksi. Načeloma tekmovalci nismo bili za to, tudi naši predstavniki so bili zelo proti. Sam sem bil udeležen v teh pogovorih in tudi tekmovalci iz drugih držav so izražali pomisleke. Sebastian Samuelsson in Lena Häcki-Gross, ki sta naša predstavnika, sta bila zelo proti, ampak na mednarodni zvezi so se tako odločili in možnosti, da bi tekmovalci na to vplivali, ni bilo. Ne razumem dobro, zakaj bi spreminjali stvari, ki so dobro delovale. Razlogov za to ne poznam, mislim, da jih med tekmovalci nihče ne razume povsem. Ne maram sprememb pri stvareh, ki dobro delujejo."

"Streljanje pri meni lahko zaniha." Foto: Aleš Fevžer

IBU si pridržuje pravico, da sistem tudi med sezono, po vsakem trimesečju, spremeni. V dogovoru s prireditelji tekmovanj in nacionalnimi zvezami se utegne odločati sproti, sploh če bodo razmere na tekmovališčih izredne. Glede tega je v reprezentancah, tudi slovenski, najbrž še veliko nejasnosti. Do začetka sezone pa bodo zagotovo natančno naštudirali tudi to. A ideja IBU, katere poglavitni namen je, da bi bilo tekmovanje zanimivo do konca in najboljši tekme ne bi končali že v času, ko je na progi še polovica tekmovalcev, bo pravo vrednost pokazala šele, ko bo šlo zares. "Praksa bo pokazala, kako bodo to lahko izpeljali," pravi Fak.

"Streljanje pri meni lahko zaniha"

Tekaško je slovenski veteran očitno dobro pripravljen. Pri zrelih letih se večinoma še lahko kosa z mlajšimi tekmeci. "Se zgodi kakšen dan, ko ne morem. A načeloma v povprečju lahko. Še vedno se počutim konkurenčnega in vem, da lahko ob pravem dnevu dosežem zelo dober rezultat," priznava, še malce bolj pa se bo moral posvetiti strelskemu delu, dodaja: "Streljanje pri meni lahko zaniha. Kar sem rekel že za tekmo v Franciji … Po dolgem času sem se znašel v takšnem položaju na tekmi, ki je bila višje ravni kot državno prvenstvo, in sem naredil napako. Te stvari je treba odpraviti in v takšnih trenutkih ohraniti mirno glavo. Zdaj je že lažje, po tej zmagi je lažje in upam, da bom pozimi, takrat, ko bo to najbolj potrebno, ostal miren in naredil tako, kot znam."

Preberite še: