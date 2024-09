Jakov Fak zelo hiter že poleti

Slovenski šampion Jakov Fak je znova potrdil, da je mojster tekmovanj, kjer se biatlonci merijo mož na moža. Na prvih dveh postankih, obeh leže, je bil izjemno zanesljiv in na čelu dirke. Nekaj malega težav v vročini je imel pri streljanju stoje, kjer je po pravilih tekmovanja na tretjem postanku zaradi dveh zgrešenih strelih prejel dvajset sekund pribitka. Tekmovalci si imeli namreč na voljo za pet tarč sprva tri poprave, nato pa niso šli v kazenski krog, ampak je vsak zgrešen strel pomenil deset sekund pribitka. Na zadnjem postanku je Jakov potreboval eno popravo, kar je bilo na koncu dovolj za peto mesto.

Fak: Vse, kar moram popraviti, je streljanje

Čez dva tedna bo preizkusil svojo pripravljenost v Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com "Sama tekma je bila povprečna glede mojega rezultata. Ampak šlo je za izjemno tekmovanje, odlično organizacijo z veliko gledalci. Na tekmovanje sem bil povabljen in sem vabilo z veseljem sprejel ta izziv. Bilo je idealno obdobje za preizkušanje svojih zmožnosti v poletju. Bila je idealna priložnost, da nekako ugotovim, kje se nahajam v tem obdobju priprav in da sem znova doživel tekmovalni naboj. Žal je bila za mene to prva tekma, določene ekipe so že tekmovale med seboj pred prihodom v Francijo. Moj nastop se je začel z dvema ničlama in nato katastrofalen tretji postanek, kjer sem zapravil vse možnosti za še bolj odmeven rezultat. Na koncu peto mesto. Tekaško, kar sem videl in čutil, sem na ravni, ki me trenutno zadovoljuje, saj nihče ni odstopal. Je pa dejstvo, da je trenutno velika razlika med tekmovalci, v katerem obdobju priprav so. Vseeno pa sam ugotavljam, da sem zadovoljivo pripravljen. Čez 14 dni me čaka nova priložnost v Nemčiji. Tja grem z optimizmom. Vse, kar moram popraviti, je streljanje. V tem obdobju bo veliko takšnih treningov, da lahko treniram tudi streljanje v tekmovalnem ritmu. Upam tudi, da tekaško lahko še nadgradim trenutni nastop," je po nastopu povedal Fak, eden izmed deveti povabljencev na dogodku v Annecyju.

Zmaga je odšla k mlademu Švicarju Sebastianu Stadlerju. Pri ženskah je slavila domačinka Julia Simon.