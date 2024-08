Slovenska biatlonska izbrana vrsta je po prejšnji sezoni doživela nekaj sprememb, glavnega trenerja Ricca Grossa je zamenjal povratnik Janez Marič, njegov pomočnik bo Boštjan Klavžar, strelske treninge pa je spet prevzel Ljubo Tomažič in to so novosti, na katere se je morala hitro privaditi tudi najboljša slovenska tekmovalka Anamarija Lampič, ki je pred dvema letoma v biatlon prestopila iz smučarskega teka.

"To je velika prednost"

"Ekipa deluje odlično, vsi se dobro razumemo. Veliko je novih ljudi v ekipi, a to ne vpliva bistveno na naše delo. Vsaj sama sem že tako dolgo v svetovnem pokalu, sprva v teku na smučeh in zdaj v biatlonu, da točno vem, kaj potrebujem za dobro pripravo. Treba je trdo trenirati, od vsakega treninga moram potegniti največ, kar se da, in se naučiti nekaj novega. Zelo se zavedam, kako težaven je prehod iz enega vrhunskega športa v drugega, a to je bila moja želja in želim nadaljevati tu," je Lampičeva povedala za Smučarsko zvezo Slovenije.

Nekdanja odlična smučarska tekačica si želi napredovati predvsem v strelskem delu. "Z lansko sezono sem zelo zadovoljna, saj je 17. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala nekaj, kar v slovenski reprezentanci že dolgo ni uspelo nobeni biatlonki. Zagotovo pa si želim še več in velika sprememba to leto je prihod strelskega trenerja v ekipo, Ljuba Tomažiča. Vsak človek vedno poskuša nekaj dodati, a pri novem trenerju je prednost predvsem ta, da je Slovenec. V preteklih sezonah morda Ricca v angleškem pogovoru nekajkrat nisem povsem dobro razumela, tukaj pa mi zdaj resnično lahko vse razložijo povsem po domače. To je velika prednost. Nekako v novi sezoni znova pričakujem, da težav s tekom ne bom imela, streljanje pa bo tudi zaradi nove ekipe na višji ravni," še pravi 29-letnica iz Valburge.

Prekaljenemu Jakovu Faku še ne zmanjkuje energije in motivacije. Foto: SloSki

"Če bodo rezultati dobri, bomo vsi zadovoljni z delom"

Veteran Jakov Fak je bil v pretekli sezoni prvo ime moške slovenske vrste, počuti se odlično, v pripravah na novo sezono je opravil že veliko treninga, predvsem pa je ostal zdrav, se je pohvalil za SZS, o tem, kaj za reprezentanco pomenijo spremembe strokovnega vodstva, pa bodo na koncu odločali rezultati, še pravi kapetan: "Trenutno postavljeni ljudje v ekipi so dobra izbira, na koncu pa bo vse morala pokazati sezona. Če bodo rezultati dobri, bomo vsi zadovoljni z delom. Tako strokovni štab, odgovorni na zvezi in mi, tekmovalci. Če pa rezultatov ne bo, se bomo morali ponovno usesti skupaj in naslednjo sezono začeti znova. Trenerji so tisti, ki morajo imeti pričakovanja od tekmovalca, in ne tekmovalec od trenerja. Trener mora meni dajati navodila med treningi, kaj moram narediti, da bom dobro pripravljen, in to za zdaj deluje dobro. Osredotočeni smo na fizično in psihično pripravo."

V poletnem delu sezone nima posebnih načrtov z izjemo dveh mednarodnih tekmovanj. Konec avgusta bo nastopil v Franciji na festivalu Martina Fourcada in nato septembra še v Dresdnu na poletnem mestnem biatlonskem tekmovanju. "Navadno na te tekme pridejo vsi najboljši iz svetovnega pokala in sam sem izjemno vesel, da sem med povabljenci," še pravi Fak.

Prevlada Norveške težava za vse

Lani je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na 24. mestu, na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem pa je poskrbel za daleč najboljša slovenska izida z devetim mestom na posamični tekmi in šestim v skupinskem startu. "Ob koncu sezone sem imel nekaj lepih rezultatov, ki so zagotovo spodbuda za delo. Čeprav vedno gledamo tako, da so uspeh le medalje, pride tudi sezona s krizo in preprosto nisi na takšni ravni, kot bi želel biti. Zelo sem bil zadovoljen z nastopi na SP, ki se je začelo slabo in končalo zelo dobro. Ni bilo veliko razlike do želenih mest in to vedno vzbudi motivacijo za nadaljnje delo. V zadnjih sezonah gledamo prevlado Norveške prek cele sezone in priti v boj z njimi je že velik uspeh. To ni le naša težava, ampak jo imajo tudi številni drugi. Sam imam še vedno veliko energije in želje, da mi to uspe."

V četrtek se v Estoniji začenja svetovno prvenstvo v poletnem biatlonu, ki bo potekalo v Öteppi, a letos tam slovenskih tekmovalk in tekmovalcev ne bo. Slovenski biatlonci so sicer v preteklosti na tem tekmovanju blesteli, zadnja, ki se lahko pohvalita z medaljami, pa sta Polona Klemenčič in Klemen Bauer. Mednarodna biatlonska zveza poleg svetovnega prvenstva letos organizira tri mestne dogodke, ki privabijo veliko število gledalcev. BLINK festival na Norveškem je že potekal, sledi pa še Fourcade Nordic Festival v Franciji in tekmovanje v Dresdnu, ko bo predvidoma na startu tudi Jakov Fak.

