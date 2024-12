Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s prvo posamično tekmo sezone. Na skrajšani 15-kilometrski tekmi so Norvežani Endre Stroemsheim, Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid slavili trojno zmago. Prijetno je s sedmim mestom presenetil slovenski veteran Jakov Fak.

V nasprotju z nedeljsko štafetno tekmo, kjer so Norvežane prepričljivo ugnali Francozi, so Skandinavci tokrat postavili stvari na svoje mesto. Drugo zmago v karieri si je po zaslugi stoodstotnega streljanja priboril Stroemsheim. Boe, ki je dobil zadnje štiri tekme prejšnje sezone, pa je z enim zgrešenim strelom in 45 kazenskimi sekundami pribitka za zmagovalcem zaostal točno tri sekunde. Brezhiben na strelišču je bil tudi Laegreid.

Fak sedmi, a si je dal le oceno "zelo dobro"

Z eno napako na strelišču, leže na tretjem postanku, se je izkazal tudi Jakov Fak, ki je na koncu zaostal minuto in 42 sekund. Tole je po tekmi povedal za Smučarsko zvezo Slovenije:

"Končana je prva posamična tekma sezone in lahko sem zadovoljen. Seveda bi si želel zadeti vse strele, a želje so nekaj, resničnost pa nekaj drugega. Na drugem ležečem položaju sem zgrešil enkrat, bil sem malce nepreviden pri proženju. Vse drugo je bilo danes v redu. Tekaško si sicer ne morem dati ocene odlično, lahko pa si dam zelo dobro. Želja je biti še hitrejši in še zmanjšati razlike do najhitrejših in potem bo vse nekoliko lažje in bo tudi rezultat lahko še boljši," je 37-letni veteran povedal za Smučarsko zvezo Slovenije.

Dovžan padel in v snegu iskal nabojnik

Do točk sta danes prišla tudi Miha Dovžan in Lovro Planko na 23. in 24. mestu z eno oziroma dvema napakama na strelišču. Dovžan je ob tem v četrtem krogu celo padel, moral poiskati nabojnik, kljub temu pa se je zbral, na zadnjem postanku dosegel strelsko ničlo in suvereno prišel do točk.

"Danes sem zadovoljen s tekmo, uspelo mi je, na prvem postanku stoje sem se sicer boril za vsak strel in zadnjega zgrešil. Prezgodaj sem ga oddal, saj sem bil z glavo že na progi. Škoda je bilo četrtega kroga, ker sem imel v teku odlično skupino, a sem na spustu padel. Moral sem celo poiskati nabojnik in sem potem nadaljeval. Vseeno sem vesel, da se mi je uspelo zbrati in nato ponovno zadeti vse strele," je svoj nastop komentiral Dovžan, Planko pa je dan povzel takole: "Skrajšana individualna tekma je nekaj, česar še nismo čisto navajeni. Zelo težka disciplina, saj je po tempu tekma zelo podobna sprintu. Tekaško mi je dobro uspelo in tudi strelsko je bil zame zelo dober uspeh, tako da sem zelo zadovoljen z rezultatom."

Anton Vidmar je bil 44., mladi Matic Repnik pa ob premieri na posamičnih tekmah 100.

Takole je tekmovalni dan na Finskem ocenil glavni trener slovenske vrste Janez Marič:

Tekma je potekala po novih pravilih, kjer so najboljši biatlonci startali s številkami med 45 in 75. Osnovna zamisel je, da se gledalce čim dlje obdrži pred malimi zasloni, a vsaj v uvodu so novost tekmovalci sprejeli zelo različno. Proti so denimo tudi v najmočnejšem norveškem taboru.

"Nihče ne bo gledal 40 minut tekme brez najboljših. To smo povedali tudi IBU," se je pritoževal Johannes Thingnes Boe, prepričan, da bo marsikdo televizijo celo ugasnil, preden bodo najboljši sploh na vrsti.

V sredo skrajšana posamična tekma na 12,5 km čaka ženske.

Kontiolahti, izidi 15-kilometrske posamične preizkušnje: 1. Endre Stroemsheim (Nor) 38:08,0 (0)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 3,0 (1)

3. Sturla Hom Laegreid (Nor) 24,2 (0)

4. Vitalij Mandzin (Ukr) 1:03,9 (0)

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:10,7 (2)

6. Eric Perrot (Fra) 1:22,6 (1)

7. Jakov Fak (Slo) 1:42,5 (1)

8. Fabien Claude (Fra) 1:44,5 (2)

9. Thierry Langer (Bel) 1:47,4 (1)

10. Dmitro Pidrušni (Ukr) 1:49,4 (1)

...

23. Miha Dovžan (Slo) 3:00,0 (1)

24. Lovro Planko (Slo) 3:01,2 (2)

44. Anton Vidmar (Slo) 3:57,6 (3)

100. Matic Repnik (Slo) 8:26,3 (5)

