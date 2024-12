Francozom štafeta, slovenska zasedba brez Faka tik za deseterico

Francoska moška štafeta (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin) je zmagovalka preizkušnje v Kontiolahtiju, najbližje zasledovalce Norvežane je prehitela za 26 sekund, tretji so bili z več kot minuto in pol zaostanka Švedi. Slovenci (Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik) so zasedli 11. mesto, zaostali so +4.48.4.

Tekma je pokazala, da gre najboljše tudi v novi sezoni spet iskati med štirimi reprezentancami, ki so že lani krojile vrh. V nasprotju z lansko sezono pa so Norvežani vendarle izgubili eno od štafetnih tekem.

Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot in Emilien Jacquelin so bili vsaj na tokratni tekmi povsem enakovredni bratoma Tarjeiju in Johannesu Thingnesu Boeju, Sturli Holmu Laegreidu in Endreju Stromsheimu oziroma celo kanček boljši. Sezona pa bo razkrila, ali so imeli tokrat tudi boljši material v smučini.

Švedi so dolgo držali korak z Norvežani, strelišče pa jih je oddaljilo od drugega mesta, pa tudi nemški varovanci Uroša Velepca so bili zraven do tretjega postanka stoje, nato pa sta Philipp Nawrath in Philipp Horn s puško sama zapravila dobro izhodišče. Vsekakor bodo s tem nezadovoljni, saj so v zadnjih dveh sezonah na stopničke z moško štafeto stopili na desetih zaporednih tekmah.

Miha Dovžan je z rojaki zasedel 11. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska četverica, tokrat brez Jakova Faka, ki po novembrski bolezni še ni stoodstotno pripravljen, je več kot polovico tekme kazala, da je v novi sezoni v polni postavi ob dobrih smučeh in brezhibnem strelskem nastopu sposobna presenetiti tudi katerega od favoritov. Miha Dovžan je še enkrat več pokazal, zakaj si zasluži prvo mesto v štafeti.

Z eno popravo je prvič strelišče zapustil kot sedmi, mesto obdržal, v zadnjem krogu pa ekipo popeljal na četrto mesto za Francijo, Norveško in Švico. Tudi Toni Vidmar je popravljal enkrat, predal sicer kot deveti, a je bila peterica tekmovalcev zelo skupaj, kar je Lovro Planko na prvem streljanju izkoristil za začasno četrto mesto.

Ko je moral Planko na streljanju stoje popravljati kar tri zgrešene strele, je zdrsnil na deveto mesto. Tega pa Maticu Repniku ni uspelo obdržati. Mladi slovenski biatlonec se je pogumno spopadel z izkušeno konkurenco, v progi pa po dveh popravah vendarle ni bil dorasel najboljšim in tekmo je končal kot 11.

Vidmar: Resnično sem zadovoljen z današnjo tekmo

"Danes mi je uspela zelo dobra tekma. Občutek je povsem drugačen, ko si znotraj skupine, kot pa včeraj, ko smo bežali pred tistimi, ki so nas lovili za en krog. Ustrelil sem tako, kot znam, ostalo pa mi je tudi nekaj moči za zadnji krog, da sem lahko konkuriral drugim. Resnično sem zadovoljen z današnjo tekmo in upam, da se tako izide tudi v torek na najdaljši tekmi," je po 11. mestu za SZS dejal Dovžan, Vidmar pa dodal: "Danes sem odlično spal in sem že zjutraj vedel, da bom imel veliko energije tudi še na tekmi. Tudi na prizorišču sem se zelo dobro počutil in šel sem na polno že v prvem krogu, saj je krog relativno kratek. Mogoče sem nato zaradi tega malce bolj trpel v zadnjem, a sem z današnjim nastopom zelo zadovoljen."

"Prva štafeta je za nami. Počutil sem se zelo dobro in danes je treba pohvaliti tudi smuči, ker so bile resnično odlične. Stoje sem morda spravil vse v stres, vključno s samim sabo. Za en zgrešen strel sem potreboval tri poprave, a sem se izmazal brez kazenskega kroga," je razmišljal Planko, Repnik pa dodal: "Pred tekmo sem bil kar precej nervozen, saj je bila zame to druga štafeta, in tekmoval sem v zadnji predaji, kar je bilo nekaj novega zame. Ko se je tekma začela, je nervoza izpuhtela in mislim da sem svoje delo dobro opravil. Smuči so bile zelo v redu, zato tudi pohvale serviserjem in vsem drugim članom ekipe."

Izidi, moške štafete (4 x 7,5 km): 1. Francija 1:18,24,4 (0'2)

(Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilein Jacquelin)

2. Norveška + 25,8 (0+3)

(Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Enders Stroemsheim, Johannes Thingnes Boe)

3. Švedska 1:37,8 (0+10)

(Viktor Brand, Jesper, Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

4. Nemčija 2:03,9 (1+9)

5. Finska 2:46,4 (0+4)

6. ZDA 2:58,6 (0+11)

7. Ukrajina 3:24,7 (1+8)

8. Švica 3:29,6 (0+12)

9. Avstrija 3:39,6 (0+7)

19. Italija 4:15,4 (1+11)

11. Slovenija 4:48,4 (0+7)

(Miha Dovžan, Anton Vidmar, Lovro Planko, Matic Repnik)

...

