Norvežani ob koncu ujeli Francoze, slovensko četverico ujela metla

Slovensko biatlonsko četverico v postavi Živa Klemenčič, Anamarija Lampič, Miha Dovžan in Toni Vidmar so po slabem strelskem nastopu deklet najboljši v tretji predaji ujeli za krog, s čimer je ostala brez zabeleženega časa na 18. mestu mešane štafete. Po tesnem razpletu v zadnjem krogu je Norveška slavila pred Francijo in Švedsko.

Potem ko sta v mešanih parih pred tem Lena Repinc in Jakov Fak po dobrem strelskem nastopu zasedla visoko šesto mesto, je morala Slovenija v klasični mešani štafeti že po prvem strelskem postanku Žive Klemenčič dvakrat v kazenski krog. Z zaostankom 1:32 minute po prvih dveh kilometrih so nato ostali skušali le še omejiti škodo.

Lampič je morala tako kot reprezentančna kolegica pred njo dvakrat v kazenski krog, s čimer se je zaostanek le še povišal in je po drugi predaji znašal slabih pet minut. Metla je tako ob nastopu Mihe Dovžana lovila Slovenijo in jo ujela pred njegovim drugim streljanjem.

Zaradi bolezni na Finskem sicer ni Polone Klemenčič, ki se bo ekipi predvidoma lahko priključila že naslednji konec tedna, so zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.

V boju za zmago na drugi tekmi sezone se je znašla trojica. Francija, Švedska in Norveška so bile do zadnjega strelskega nastopa tako rekoč poravnane, s solidnim streljanem pa je v zadnji krog prvi krenil Francoz Emilien Jacquelin.

Toda slednji je ostal brez zmage, potem ko ga je tik ob koncu po sijajnih zadnjih dveh kilometrih v teku ugnal Vebjoern Soerum. Ciljno črto je prečkal vsega 0,8 sekunde pred izkušenejšim Francozom. Švedska četverica je zaostala 21,5 sekunde. Vse ostale reprezentance so zaostale več kot dve minuti in pol.

Kontiolahti bo tekme svetovnega pokala gostil tudi v nedeljo, ko bosta na vrsti klasični štafetni preizkušnji. V torek in sredo nato sledita posamični tekmi na nekoliko krajših razdaljah, 15 km za moške in 12,5 km za ženske. Program na Finskem bo trajal do naslednje nedelje.

Izidi, mešane štafete (4 x 6 km): 1. Norveška 1:09:59,6 (0+10)

(Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold,

Johannes Dale-Skjevdal, Vebjoern Soerum)

2. Francija + 0,8 (0+4)

(Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Eric Perrot, Emil Jacquelin)

3. Švedska 21,5 (0+7)

4. Nemčija 2:38,4 (1+9)

5. Italija 2:43,4 (1+8)

6. Ukrajina 3:38,9 (0+6)

7. Finska 4:07,7 (1+9)

8. Češka 4:08,7 (2+12)

9. Poljska 4:09,5 (0+10)

10. Belgija 4:33,5 (1+13)

...

18. Slovenija brez izida (4+11)

...

