Poleg Jakova Faka, ki bo tudi v prihajajoči sezoni svetovnega pokala prvi adut moškega dela slovenske biatlonske reprezentance, se v zimo z visokimi pričakovanji podajajo tudi preostali fantje. Izkušeni Miha Dovžan je že na snežnih pripravah v Obertilliachu nakazal, da utegne biti to njegovo leto, napredka si želita tudi Lovro Planko in predvsem Toni Vidmar, ki je bil po prejšnji sezoni razočaran. Mlada upa Matic Repnik in Mark Vozelj pa se bosta skozi sezono bržčas borila za mesto v svetovnem pokalu, za Kontiolahti je prednost dobil prvi.

"Letos sem ubral malce drugačno pot kot v preteklih letih. Če je bila le možnost, sem treniral doma, da sem bil več z družino. Udeležil sem se le glavnih priprav, a vseeno naredil vse, kar je bilo začrtano," je nekaj dni pred odhodom na sever Evrope razlagal drugi najbolj izkušeni slovenski reprezentant Miha Dovžan. Iz Spodnjih Gorij se je na treninge na Pokljuko vozil kar z avtobusom, v pripravah pa očitno odkril recept, ki mu ustreza. Na nedavni pripravljalni tekmi v Obertilliachu je namreč v konkurenci Avstrijcev in Bolgarov zmagal, kar je odlična popotnica za zimo. "Tekma v Obertilachu je prikazala dobro pripravljenost in upam, da bom tako tudi začel sezono," pravi.

Planko se je posvečal streljanju

Lovro Planko se je v pripravljalnem obdobju bolj posvečal streljanju. Foto: Aleš Fevžer Dovžan je bil v prejšnji sezoni tretji slovenski biatlonec, v skupnem seštevku svetovnega pokala je končal na 50. mestu, kar deset mest pred njim pa je bil mladi Kamničan Lovro Planko, ki smo ga nedavno dodobra zaslišali kot gosta rubrike Sobotni intervju. Pred odhodom v Kontiolahti, kjer se bo v soboto začela nova sezona svetovnega pokala, je na kratko povzel pripravljalno obdobje: "Dobro sem pripravljen. Na treningu sem dal nekaj več poudarka streljanju in upam, da se bo to poznalo tudi na tekmah. Imel sem sicer nekaj zdravstvenih težav na višinskih pripravah, a me ni preveč zadelo. Mislim, da je pripravljenost dobra, ostalo pa bodo pokazale tekme."

Vidmar treniral "z glavo in ne z glavo skozi zid"

Tudi Toni Vidmar, ob Planku in Alexu Cisarju (ta je žal zapustil biatlonske vrste) član uspešne mladinske vrste, ki je leta 2019 na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju osvajala odličja, je bil v prejšnji sezoni pred Dovžanom v skupnem seštevku svetovnega pokala (47.), a kljub temu da se je na tekmah v Östersundu in v Oslu prvič prebil med najboljših 20, ni bil zadovoljen s prikazanim. "V redu, lanska sezona je bila kar težka, tako fizično kot posledično tudi psihično. V zaključku je šlo sploh navzdol. Ampak ni drugega … April sem si vzel malce bolj "na off" in potem z majem startal naprej. Morda sem bil na treningu tokrat malce bolj umirjen, lotil sem se ga bolj z glavo in ne z glavo skozi zid. Da ni bilo že sredi poletja vse 'našponano'. Na koncu smo imeli odlične pogoje v Obertilliachu in trenutno sem zadovoljen s svojo ravnjo, jo bo pa treba za svetovni pokal zagotovo še nadgrajevati."

Toni Vidmar ima visoke cilje, a pravi, da bodo pravo sliko dale šele prve tekme. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Po prestopu med člane si je zadal visoke cilje in čeprav napredek ni tako hiter, kot si je želel, nam je še enkrat potrdil, da njegove želje segajo veliko višje od petnajstih mest na tekmah in 40. v skupnem seštevku. "Zagotovo imam ambicije, a konec koncev pride tudi takšna sezona, kot je bila lanska. Letos bo moja tretja v svetovnem pokalu, če sem imel do zdaj eno malo boljšo in nato eno malo slabšo, pomeni, da je treba pridobiti še nekaj izkušenj, da se potem zna odreagirati sredi sezone, in se naučiti, kako takšne situacije sprejemati. Ampak ja, upam oziroma verjamem, da mi bo letos malo lažje prav zaradi teh izkušenj," meni 24-letni Ljubljančan, od katerega tudi glavni trener Janez Marič pričakuje veliko.

Repnik priznava, da je prisotne nekaj nervoze

Matic Repnik je že v prejšnji sezoni osvojil tri točke svetovnega pokala. Foto: Aleš Fevžer Vidmar je bil domala edini reprezentant, ki je pripravljalno obdobje preživel brez kakršnih koli zdravstvenih težav, kar pa ne velja za 23-letnega Ihanca Matica Repnika, ki uporablja puškino kopito sovaščana, upokojenega reprezentanta Klemna Bauerja. "Priprave so potekale v redu, imel sem pa tudi sam nekaj zdravstvenih težav vmes, a ni bilo večjih težav," je povedal pred odhodom na Finsko.

Povsem brez izkušenj v svetovnem pokalu ni, nenazadnje je že lani osvojil prve tri točke, a priznava, da pred svojo prvo resnejšo sezono v članski konkurenci, ko računa, da bo na tekmah najvišje ravni dobival več priložnosti, čuti tudi nekaj nervoze. "Res je, v svetovnem pokalu imam nekaj malega izkušenj, lani sem v Östersundu startal v štafeti in ko je zbolel Jaka (Jakov Fak, op. p.), sem nastopil še v sprintu. Pa v Anterselvi sem tekmoval na skrajšani posamični tekmi. Ja, malo sem res nervozen. Imamo pa letos kvoto petih tekmovalcev v svetovnem pokalu, za ta mesta se nas bori šest reprezentantov in pričakujem, da bom dobil nekaj več priložnosti."

Šesti član reprezentance A Mark Vozelj bo sezono odprl v pokalu IBU na Švedskem.

