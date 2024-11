Prejšnjo zimo najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič tudi v novo sezono, svojo tretjo med lovci na smučeh, vstopa predvsem z željo po strelskem napredku. "Upam, da bo letos še ena dobra sezona z veliko učenja, moja glavna sezona oziroma cilj, ki sem si ga zadala s prestopom v biatlon, pa so olimpijske igre," je pred odhodom na sever Evrope, kjer se bo v soboto začela sezona svetovnega pokala, še enkrat poudarila 29-letna Gorenjka.

"Pomlad, poletje in jesen so šli hitro mimo. Še nekaj dni in bomo začeli s tekmovanji," je na novinarski konferenci v Ljubljani razlagala Anamarija Lampič, ki je bila v prejšnji zimi najboljša slovenska biatlonka. Šele v svoji drugi sezoni v tem športu je zasedla 17. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Precej dobrega dela je šlo v nič, ampak …"

V pripravah je prebolela daljši prehlad, zaradi katerega je izgubila dva tedna treninga, zato priznava, da sezone ta konec tedna v Kontiolahtiju na Finskem ne bo začela v optimalni tekaški formi. "Mislim, da je šlo vse bolj ali manj po načrtu, le septembra sem staknila tisti prehlad, ki se je kar zavlekel in me prisilil v 14 dni ležanja. Tam je šlo kar precej dobrega dela v nič, ampak načeloma se mi zdi, da sem že kakšen slab mesec na tistih pravih tirnicah. Zdaj se dobro počutim v svoji koži. Tekaško morda ta trenutek še nisem povsem na svoji ravni, a sem oseba, ki potrebuje tekme, in računam na to, da bom skozi te izboljševala formo, tudi strelsko. Več ko bo tekem, lažje mi bo."

V enem pogledu je najšibkejši člen reprezentance

"Več ko bo tekem, lažje mi bo." Foto: Aleš Fevžer Tek pri 29-letnici iz Valburge nikoli ni bil problematičen, kot nekdanja šampionka v smučarskem teku seveda spada med najhitrejše v biatlonski karavani, upa pa, da je pod vodstvom novega trenerja Ljuba Tomažiča naredila korak naprej tudi v strelskem delu. "V streljanju sem napredovala in vem, česa sem zmožna," pravi, a priznava, da ji pri določenih elementih še vedno primanjkuje izkušenj: "Te pomenijo ogromno, še vedno se učim, zagotovo pa sem najšibkejši člen, kar se tiče korekcije. Poskušam biti boljša, ampak enkrat gre, drugič pač ne."

"Želim biti svoja boljša nadgradnja"

V svojo tretjo sezono se podaja brez pretiranega rezultatskega pritiska, kot poudarja že od svojega prestopa iz smučarskega teka, je povsem osredotočena na naslednjo zimo in olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. "Energija je dobra in imamo visoke cilje. Kar se tiče mojih pričakovanj, se ni nič spremenilo. Želim biti svoja boljša nadgradnja. Dovolj dolgo časa sem že v športu, da vem, kako stvari potekajo. Upam, da bo letos še ena dobra sezona z veliko učenja, moja glavna sezona oziroma cilj, ki sem si ga zadala s prestopom v biatlon, pa so olimpijske igre."

Kaj pa preostale slovenske biatlonke?

Živa Klemenčič se je zdravju veliko bolj posvečala že v času priprav. Foto: Aleš Fevžer Dobro formo je pred sezono pokazala tudi Polona Klemenčič, ki je zmagala na neuradni tekmi v Obertilliachu, kjer so slovenske reprezentantke in reprezentanti merili moči z Avstrijci in Bolgari, a je 27-letnica pred novinarsko konferenco slovenske biatlonske vrste zbolela, zato tudi ona v Kontiolahtiju še ne bo stoodstotna, če bo na Finsko z reprezentanco sploh odpotovala. Lani je bila s 44 točkami 63. biatlonka sveta, kar je bilo precejšnje razočaranje, saj je leto pred tem z 227 osvojenimi točkami (28. mesto v skupnem seštevku) že naredila velik korak proti biatlonski eliti.

Njena štiri leta mlajša sestrična Živa Klemenčič se je zdravju veliko bolj posvečala že v času priprav. "Letos sem veliko pozornosti namenjala svojemu počutju. Ko sem začutila, da se ne počutim najbolje, sem raje več časa namenila počitku in manj intenzivnemu treningu. V preteklih letih sem imela slabe izkušnje s tem, da se nisem dosti poslušala in se mi je nato razvila bolezen, ki je vztrajala dlje časa," je razkrila tekmovalka, ki lani ni osvojila nobene točke svetovnega pokala.

Lena Repinc: "Zelo sem zadovoljna s trenutno pripravljenostjo." Foto: Aleš Fevžer Sedem pa jih je zbrala 21-letna Bohinjka Lena Repinc, ki bi morala slovenski vrsti v prihajajoči zimi s konstantnim nabiranjem točk izdatneje pomagati do uvrstitve med deseterico najboljših v pokalu narodov, kar je vodstvo reprezentance izpostavilo kot enega izmed osrednjih ciljev v sezoni. Nekdanja mladinska svetovna prvakinja je uživala v pripravah razširjene ekipe, v kateri sta bili poleg nje, Anamarije Lampič in sestričen Klemenčič še Kaja Zorč in Klara Vindišar, ki bosta sezono začeli v pokalu IBU.

"Tudi sama sem zelo vesela večje ekipe. Gre za zdravo konkurenco znotraj ekipe. Zelo sem zadovoljna s trenutno pripravljenostjo. Največjo spremembo sem naredila na strelišču, kjer sem največ pozornosti namenjala hitrosti streljanja, kar mi je v pretekli sezoni resnično manjkalo," je povedala Repinc.

