Jakov Fak ni zaskrbljen: Če ne bo že na začetku vse tako, kot si želim, verjamem, da bo kasneje

Jakova Faka je sicer v pripravah na 19. sezono v svetovnem pokalu malce presekala angina, zaradi katere je dobra dva tedna jemal tudi antibiotike. Zaradi te je izpustil pomemben del treninga, zato zimsko sezono začenja z manjšim zaostankom v formi, pravi.

"Verjamem, da ne bom na isti ravni, kot bi bil povsem zdrav"

V začetku sezone še ne bo stoodstoten, saj je zaradi angine izpustil nekaj pomembnega treninga. Foto: Aleš Fevžer "Če pogledamo formo kot neke stopnice in so vmes podesti, bi moral biti intervalni trening hoja po stopnicah, za njim počitek, to je podest, pa potem naprej. Če dobro narediš, ostaneš na podestu in greš potem naprej, če ne, pa padeš malo nižje. Največji problem teh okužb in bolezni je, da 15 dni jemanja antibiotikov prinese še dodatne učinke, ki pridejo z manjšo zamudo. Po 15 dneh antibiotikov denimo tudi prebava deluje slabše in ko potem začneš trenirati, imaš veliko večje potrebe po energiji in s tem težavo s hrano, ki je ni dovolj. S tem še dodatno obremenjuješ telo. To so te posledice, ki pridejo z zamikom, in tega si ne želiš," nam je slikovito opisal težave, s katerimi se je spopadal jeseni.

"Poskušam doseči, da bo tega čim manj in da bom dobro pripravljen že za prvi svetovni pokal, ampak verjamem, da ne bom na isti ravni, kot bi bil povsem zdrav. Kljub temu pa mislim, da ne bo tako slabo, tega se moram zavedati in na tekmah graditi formo za naprej. Seveda bi bilo dobro, da bi bil že na začetku stoodstoten, ampak vseeno mislim, da ni razloga za pesimizem," je še odločen starosta v slovenski reprezentanci. "Letos sem treniral drugače kot lani, predvsem bolj sam. Udeležil sem se nekaj treningov na Pokljuki, ko je bila tam ekipa, in zadnjih priprav na snegu, drugače sem treniral sam," je še povedal o poteku priprav.

Dobro zamišljen trening, zaradi katerega je v Dresdnu tudi zmagal

"Zadovoljen sem, da se bom udeležil že prvih tekem svetovnega pokala." Foto: Aleš Fevžer Do tistega 15-dnevnega neprostovoljnega premora zaradi zdravstvenih težav mu je kazalo imenitno, kar je potrdil tudi na septembrski ulični tekmi na tekaških rolkah v Dresdnu, ko je premagal prvega biatlonskega zvezdnika sveta Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja in tudi nemškega asa Justusa Strelowa. "To je bilo sicer dva meseca nazaj, pred tem je bila še tekma v Franciji in tekaško sem bil res odlično pripravljen, konkuriral sem lahko vsem tekmovalcem. V Franciji se mi je zgodila edina napaka, da sem se po dolgem času spet znašel v vodstvu in sem bil zato na streljanju malce zategnjen, zadržan in nisem odstreljal tako, kot znam v ritmu. Zgodile so se napake in sem zdrsnil po lestvici, sem pa že tedaj videl, da sem imel dober načrt treninga. 15 dni po tem je prišla še zmaga v Nemčiji in po tej sem še naprej dobro treniral vse do tiste angine. Vseeno mislim, da je bil letos moj trening zelo dobro zamišljen, telo se je odzivalo dobro in lahko sem optimističen," pravi.

Konec tedna v Kontiolahtiju ne bo stoodstoten, priznava, a ga ne skrbi, skozi tekme se bo poskušal spet kar najhitreje vrniti v optimalno pripravljenost. "Če ne bo že na začetku vse tako, kot si želim, verjamem, da bo kasneje. Nisem zaskrbljen, sem kar optimističen glede pripravljenosti, a je resnica, da ni enako, kot če bi bil ves čas zdrav. A sem zadovoljen, da se bom udeležil že prvih tekem svetovnega pokala."

Z novimi pravili si ne beli glave

Na teh bo tudi v živo izkusil novo pravilo Mednarodne biatlonske zveze (IBU) glede startnih skupin. Glede na to, da je bil v prejšnji sezoni uvrščen na 24. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, bo v Kontiolahtiju umeščen v t. i. modro skupino, v kateri so tekmovalci od 15. do 30. mesta na svetovni lestvici. To pomeni, da ne bo mogel startati v prvi skupini tekmovalcev, prav tako pa ne v zadnji, rdeči, v kateri bo najboljših 15 lanske zime. A si z vsem tem niti ne beli glave. "IBU si želi zaradi televizijskih pravic boljše tekmovalce potisniti na konec startne vrste, trenerji jih želijo imeti v ospredju, bomo videli, kako se bo izšlo. V primeru slabih pogojev bo tudi IBU najboljšim dovolila zgodnejše starte, povsem mogoče je, da se ne bo nič kaj drastično spremenilo. Sicer pa na to nimam kakšnega vpliva, pravila določajo drugi, jaz sem samo tekmovalec, ki se mora s tem soočiti in znajti v pogojih, kakršnikoli že bodo."

