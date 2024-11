Jakova Faka zdelovala angina, Anamarijo Lampič pa trdovraten prehlad

"Želimo si dober vstop v sezono, ki je pomemben za dobro vzdušje in samozavest," pred potjo na sever Evrope, kjer se bo konec tedna začela nova sezona svetovnega pokala, pravi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič. V sredo v Kontiolahti na Finsko potujejo Jakov Fak, Lovro Planko, Toni Vidmar, Miha Dovžan, Matic Repnik, Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc, medtem ko so Klara Vindišar, Kaja Zorč in Mark Vozelj že na poti proti Švedski, kjer bodo prve tekme pokala IBU.

V soboto se bo v Kontiolahtiju na Finskem začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu, v koledar tega se je spet vrnila tudi Pokljuka, ki bo tekme najvišje ravni gostila marca prihodnje leto. Pokljuko so si v slovenski biatlonski reprezentanci zabeležili kot enega od dveh vrhuncev zadnje predolimpijske sezone, drugi pa je februarsko svetovno prvenstvo v Lenzerheideju v Švici.

Faka zdelovala angina, Lampič pa trdovraten prehlad

Anamarija Lampič sezone ne bo začela v povsem optimalni formi, saj je med pripravami prebolela trdovraten in dolgotrajen prehlad, ki ji je vzel nekaj treninga. Foto: Aleš Fevžer Prvi imeni slovenske vrste sta seveda tudi letos zimzeleni veteran Jakov Fak in nekdanja slovenska kraljica smučarskega teka Anamarija Lampič, oba pa sta imela v pripravah na novo sezono nekaj težav z zdravjem. Faka je dva tedna zdelovala angina, Lampič pa trdovraten prehlad. Njuna pripravljenost tako ni povsem optimalna, sta priznala pred sredinim odhodom na sever Evrope, a sta prepričana, da bosta skozi tekme hitro ujela pravo formo.

"Najpomembnejše je, da vsi ostanemo kar se da zdravi," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril tudi glavni trener slovenske reprezentance A Janez Marič. "Za zdaj so vsi zdravi, samo Polona Klemenčič je danes potarnala, da je slaba. Upam, da to ne bo šlo naprej in da se nam bo v sredo pridružila na letalu za Finsko," je poročal povratnik na mesto glavnega trenerja.

Cilji ostajajo ambiciozni, kot vedno si želijo stopničke

Tudi Jakov Fak še ni povsem stoodstoten, a bo skozi tekme nadoknadil zamujen trening. Foto: Aleš Fevžer Za prve tekme svetovnega pokala v Kontiolahtiju je strokovni štab izbral Jakova Faka, Lovra Planka, Tonija Vidmarja, Miho Dovžana, Matica Repnika, Anamarijo Lampič, Polono in Živo Klemenčič ter Leno Repinc, medtem ko bodo preostali člani reprezentance A, Klara Vindišar, Kaja Zorč in Mark Vozelj, sezono odprli že v četrtek, 28. novembra, na pokalu IBU v Idre Fjaellu na Švedskem.

V svetovnem pokalu ima Slovenija pet moških kvot in štiri ženske. "Za panogo sta glavna cilja februarsko svetovno prvenstvo in tekme na naši domači Pokljuki marca prihodnje leto. Cilji ostajajo ambiciozni, biti med deseterico v pokalu narodov, imeti tekmovalko in tekmovalca med najboljših petnajst v svetovnem pokalu. Cilj, ki ga vedno zasledujemo, pa so stopničke bodisi v svetovnem pokalu bodisi na svetovnem prvenstvu. Verjamem, da je ta ekipa tega zmožna. Seveda se mora zložiti mnogo stvari, ampak to je vsekakor eden od naših ciljev," je cilje predstavil vodja biatlonske panoge na Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik.

"Nekaj dobrih rezultatov imamo, ena lastovka pa še ne prinese pomladi"

Janez Marič je zadovoljen s pripravami, a tudi sam komaj čaka na prve tekme, ki bodo pokazale pravo stanje v reprezentanci. Foto: Aleš Fevžer Marič, ki je po dveh zimah spet prevzel krmilo slovenske biatlonske barke, ko je vodstvo panoge poleti odslovilo nemškega trenerja Ricca Grossa, je zadovoljen s pripravami. "Lahko smo zadovoljni, imeli smo testiranje na fakulteti za šport, rezultati so pokazali dobro pripravljenost in zdaj samo čakamo, da to prenesemo tudi na tekme," pravi.

Dobra popotnica so bile tudi neuradne trening tekme na nedavnih pripravah v Obertilliachu v Avstriji, ki pa jim vendarle ne gre pripisovati prevelike teže, je še dodal Marič: "Teh tekem ne gledam kot nek pokazatelj, zaradi teh dveh tekem nismo nič spreminjali, trenirali smo običajno in dobro, tekmovalci so bili utrujeni. Imeli smo iste maže kot Avstrijci, ampak oni niso izbrali smuči za trening, kot smo jih mi, oni so imeli tam vendarle izbirno tekmo za svetovni pokal, po drugi strani pa so bili tam še Hrvati in Bolgari, ki so smuči mazali sami, zato nekih primerjav ni bilo mogoče opraviti. A če potegnem črto, se je izteklo tako, da sta Ana in Polona zmagali, Polona je bila še tretja in Dovžan drugi. Nekaj dobrih rezultatov tako imamo, ena lastovka pa še ne prinese pomladi."

Marič in Klavžar bosta pomagala servisni ekipi

Strokovni štab reprezentance je poleg odhoda Grossa doživel še nekaj sprememb, v reprezentanco se je vrnil strelski trener Ljubo Tomažič, žal pa je servisna ekipa še malce bolj okrnjena. "Z Ljubom sva delala že pred tremi leti in on je zame vedno bil nek trener, ki ve, za kaj gre pri streljanju. Izredno vesel sem, da je zraven. Kar zadeva servis, smo se močno trudili najti četrtega člana, pa nam žal ni uspelo, zato bova pri testiranju smuči pomagala jaz in Boštjan Klavžar, kar sva nenazadnje počela že lani. Vsi se bomo še naprej trudili po najboljših močeh, da tekmovalcem zagotovimo kar najboljši material," še obljublja Marič.

Čeprav snežne priprave v Obertilliachu niso bile povsem idealne, tamkajšnja proga je bila na delih ledena, pa so lahko vseeno srečni, saj so imele nekatere druge izbrane vrste manj sreče. "Včeraj sem govoril s kazahstanskim trenerjem, ki je včasih deloval tudi pri nas, pa je potarnal, da so imeli v Kontiolahtiiju zelo slabe pogoje za trening, da je proga ozka, da ni bilo idealno, zato lahko rečem, da smo mi imeli srečo v pripravah," še pravi glavni trener, ki pa je moral v pripravah na sezono 2024/25 proučiti tudi nova pravila Mednarodne biatlonske zveze glede startnih skupin.

IBU želi gledalce zadržati pred televizijskimi zasloni

"V normalnih snežnih razmerah tudi poznejši start ne bi smel imel večjega vpliva, če bodo slabi pogoji, pa bodo tako ali tako najboljše tekmovalce prestavili na začetek startne vrste." Foto: Aleš Fevžer "Namen teh novih pravil je predvsem ta, da gledalci ostanejo pred televizijskimi zasloni do konca tekme. Gre za štiri skupine, v rdeči je prvih 15, tekmovalci od 16. do 30. mesta so v modri, potem pa sta še zelena skupina in ta, v kateri so tekmovalci, ki imajo več kot 80 točk, in tekmovalke z več kot 90 točkami. To pomeni, da Jaka v prvi skupini ne bo mogel startati, lahko bo le v drugi ali četrti. Če pa bo žirija ugotovila, da so pogoji na tekmovališču slabi, pa bodo samo premaknili rdečo in modro skupino na začetek startne liste, novega žreba startnih številk pa na dan tekme ne bodo opravili. To niti ni neka prav velika sprememba, v normalnih snežnih razmerah tudi poznejši start ne bi smel imel večjega vpliva, če bodo slabi pogoji, pa bodo tako ali tako najboljše tekmovalce prestavili na začetek startne vrste," je Marič na kratko povzel novost IBU.

Preberite še: