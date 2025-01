Francoski biatlonci Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude in Emilien Jacquelin so na sprinterski biatlonski tekmi za svetovni pokala v nemškem Oberhofu slavili trojno zmago. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom zasedel 14. mesto.

Zmagal je Quentin Fillon Maillet. Foto: Guliverimage Dvaintridesetletni Quentin Fillon Maillet je osvojil prvo zmago po marcu 2022. Tako kot drugouvrščeni Fabien Claude je zadel vseh 10 tarč, a si v smučini priboril 14,9 sekunde naskoka. Emilien Jacquelin, ki je moral v kazenski krog enkrat, je zaostal 22,1 sekunde. Jakov Fak je v izjemni konkurenci, 14 tekmovalcev je tekmo končalo v razmaku slabe minute, je brez napake opravil prvi strelski postanek, v stoječem položaju pa zgrešil en strel ter moral v 150-metrski kazenski krog in tam izgubil boj za uvrstitev med najboljšo peterico.

Lovro Planko, Miha Dovžan in Anton Vidmar so zasedli 38., 49. in 51. mesto ter se uvrstili na sobotno zasledovanje. Planko s tremi zgrešenimi streli ter Dovžan in Vidmar s po dvema pa so na strelišču zapravili priložnost za nove točke. Vse tri popravni izpit čaka na sobotnem zasledovanju. Tam bodo nastopile tudi Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič, prvi dve z dobrim izhodiščem, saj bosta tekmo začeli z 18. oziroma 22. mesta.

Oberhof, sprint, 7,5 km:



1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 23:36,2 (0)

2. Fabien Claude (Fra) +14,9 (0)

3. Emilien Jacquelin (Fra) +22,1 (1)

4. Dmitro Pidsrušnij (Ukr) +28,8 (0)

5. Martin Uldal (Nor) +29,4 (1)

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) +35,7 (1)

...

14. Jakov Fak (Slo) +58,3 (1)

48. Lovro Planko (Slo) +2:07,6 (3)

49. Miha Dovžan (Slo) +2:13,1 (2)

51. Toni Vidmar (Slo) +2:16,8 (2)



Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (9/21):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 597 točk

2. Sturla Laegreid (Nor) 499

3. Emilien Jacquelin (Fra) 438

4. Eric Perrot (Fra) 399

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 375

6. Vebjoern Soerum (Nor) 340

...

12. Jakov Fak (Slo) 248

41. Miha Dovžan (Slo) 39

53. Lovro Planko (Slo) 17

67. Anton Vidmar (Slo) 3

Fak: Tekaško sem lahko zelo zadovoljen

Jakov Fak Foto: Aleš Fevžer "Tekaško sem lahko zelo zadovoljen, saj sem imel najmanj zaostanka v tej sezoni, a je škoda, da tega nisem izkoristil na strelišču. Če bi zadel vse strele, bi bil rezultat še bistveno boljši. Vseeno glede na razmere na strelišču z 90-odstotnim streljanjem moram biti zadovoljen," je po nastopu povedal Jakov Fak. "Upam, da mi jutri uspe še boljši nastop in izboljšam svoje mesto."

"Dve leti sem verjel in se trudil, da se vrnem na vrh. Trdo sem garal, a v začetku sezone mi ni šlo na strelišču, zato sem se že spraševal, kaj naj naredim, česa sem sposoben in česa morda ne. Zaradi vsega tega mi ta zmaga pomeni zelo veliko," je po tekmi povedal zmagovalec. Ta je bil udeležen tudi pri zadnji francoski trojni zmagi, ko je bil 14. marca 2020 drugi za slovitim Martinom Fourcadom v Kontiolahtiju, ki se je prav tam poslovil od tekmovanj. Tretji je bil tudi takrat Jacquelin.