Ukrajinka, ki nastopa za ZDA, se je rodila v Hmelnickem tri leta po eksploziji jedrske elektrarne v Černobilu, ta je od rojstnega kraja Mastersove oddaljen približno 400 kilometrov. Mastersova se je zaradi posledic močnega sevanja rodila samo z eno ledvico, le kosom želodca, imela je hude deformacije tako na nogah kot rokah. Rodila se je s šestimi prsti na vsaki nogi, imela je pet povsem prepletenih prstov na rokah, bila pa je tudi brez palcev. Njena leva noga je bila za 15 centimetrov krajša od desne noge, koleno pa je pravzaprav "lebdelo" v njeni levi nogi. Starši so jo po rojstvu zapustili, zato je otroštvo preživela v sirotišnici, kjer je bila žrtev številnih zlorab. Ko je imela osem let, jo je posvojil ameriški logoped in jo pripeljal v ZDA.

Oksana Masters je v Pekingu osvojila tri odličja. Foto: Guliverimage

Mastersova se je hitro prilagodila na novo okolje, z gledanjem risank se je naučila angleškega jezika. Pri 14 je prestala amputacijo obeh nog. Nato pa je odkrila ljubezen do športa. Najprej je trenirala plavanje, na igrah v Londonu je osvojila bronasto odličje. Nato se je preizkusila še v smučarskem teku, v katerem je med letoma 2014 in 2018 osvojila dve zlati, tri srebrne in dve bronasti medalji. Na lanskih OI v Tokiu je bila z ročnim kolesom najboljša tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Pri 14 letih so ji amputirali obe nogi. Foto: Guliverimage

Opozarja na grozote v Ukrajini

Dvaintridesetletna paraolimpijka je v Pekingu deležna ogromno pozornosti. Njen razvoj in kariera sta močno povezana z Ukrajino. Parašportnica se je rodila leta 1989 v Ukrajini in ko se je prejšnji teden odpravila že na svoje šeste paraolimpijske igre, je Rusija napadla njeno rodno državo. V sporočilu na Instagramu se je poklonila svojima državama. "Moj najljubši del udeležbe na paraolimpijskih igrah je to, da vedno tekmujem za dve državi. Moje srce in duša sta tako z Američani kot z Ukrajinci. Toda nocoj se mi trga srce za mojo domovino, kjer sem živela osem let," ja zapisala Mastersova.

To zimo se je Mastersova preizkusila še v parabiatlonu. V Pekingu blesti, osvojila je zlato odličje v sedečem šprintu in dve srebrni medalji tako na srednji kot dolgi razdalji sede, medtem ko je spremljala grozote, ki se dogajajo v državi, v kateri se je rodila. "Počutim se sebično, nemočno in krivo, da sem tukaj. Toda še nikoli nisem bila tako ponosna, ko sem videla ukrajinsko zastavo, in bolj kot kadarkoli prej lahko rečem, da sem ponosna, da sem Ukrajinka," je zapisala na Instagramu, ob tem pa se zavzema predvsem za pomoč otrokom v Ukrajini. "Želim si pomagati, da ne bo pozabljen niti en otrok. Vem, kako je biti otrok z deformacijami v Ukrajini, kjer je bilo v obdobju mojega odraščanja skoraj nemogoče dobiti zdravniško pomoč, podobno se dogaja tudi zdaj," je še opozorila Mastersova.

Preberite še: