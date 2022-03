Paraolimpijske igre brez Rusov in Belorusov

Rusija in Belorusija sta izključeni z zimskih paraolimpijskih iger v Pekingu, so sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) dan pred odprtjem največjega športnega tekmovanj invalidov. Potekalo bo od 4. do 13. marca. Še dan prej so v IPC navedli, da bodo zaradi vojaške agresije na Ukrajino športniki iz teh dveh držav lahko nastopili, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov.

"Več nacionalnih paraolimpijskih komitejev je grozilo z bojkotom nastopa. Poleg tega so se razmere v olimpijski vasi zaostrile in potrebno je bilo zagotoviti varnost udeležencev," je v obrazložitvi spremembe prvotne odločitve zapisal IPC.

"V IPC trdno verjamemo v načelo, da se šport in politika ne smeta mešati. Vojna se je preselila tudi na igre in za zaveso se številne države mešajo v paraolimpijske igre," je zapisal predsednik IPC Andrew Parsons.

Med udeleženkami paraolimpijskih iger je namesto državne zastave Rusije visela zastava z logotipom ruskega paraolimpijskega komiteja. Foto: Reuters

"Poleg tega nas je naglo poslabšanje razmer potisnilo v edinstven in nemogoč položaj tako blizu začetka iger. V zadnjih 12 urah je bilo z nami v stiku veliko delegacij. Pogovori so bili zelo odprti," je pojasnil Parsons in dodal, da so številne delegacije izrazile trdno odločitev, da na igrah ne sodelujejo, če bo dovoljen nastop Rusom in Belorusom.

#Beijing2022 #Paralympics #TorchRelay continues today. The relay will cover the 3️⃣ Beijing 2022 competition zones and arrive at the National Stadium on March 4th. 🔥💞#ShueyRhonRhon 🏮#TogetherForASharedFuture 🤝 pic.twitter.com/mDTkXEri7O — Beijing 2022 (@Beijing2022) March 3, 2022

Parsons je tudi izpostavil, da so razmere v olimpijski vasi postajale vse slabše in ogrožale varnost paraolimpijcev. Tudi zaradi varnosti so se zato odločili za izključitev Rusov in Belorusov.

"Parašportniki iz omejenih držav, žal nam je, da ste prizadeti zaradi odločitev vaših vlad prejšnji teden, ki so kršile olimpijsko premirje. Ste žrtve dejanj vaših vlad," je med drugim sporočil predsednik IPC.