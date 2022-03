Paraolimpijske igre v Pekingu končane

Z današnjo zaključno slovesnostjo se se v Pekingu končale zimske paraolimpijske igre. Največje tekmovanje za športnike invalide v zimski izvedbi je na Kitajskem potekalo med 4. in 13. marcem, Slovenijo je predstavljal alpski smučar Jernej Slivnik. Naslednje zimske igre bodo v italijanskih Cortini in Milanu leta 2026.

Paraolimpijske igre že leta po tradiciji sledijo olimpijskim na istih prizoriščih, letošnje so bile tako v Pekingu na sporedu nekaj tednov po olimpijskih.

Danes je na osrednjem stadionu v Pekingu ugasnil paraolimpijski ogenj, paraolimpijsko zastavo pa so kitajski prireditelji predali organizatorjem naslednjih čez štiri leta v Italiji. Vmes pa bodo na sporedu še naslednje poletne igre, ki bodo tako kot olimpijske leta 2024 v Parizu.

Letošnje igre je precej zaznamovala tudi vojaška agresija Rusije na Ukrajino; krovna športna organizacija invalidov, Mednarodni paraolimpijski komite (IPC), je nekaj dni pred začetkom z iger izključil športnike iz Rusije in Belorusije. Skupno je tako na letošnjih tekmovanjih nastopilo 564 športnikov iz 46 držav, to je bila enaka številka udeležencev kot na prejšnjih igrah v Pyeongchangu.

Skupno so podelili 78 kompletov medalj; 39 v moški konkurenci, 35 v ženski, štiri v mešani konkurenci. Na igrah so tekmovali v šestih športnih panogah, alpskem smučanju, smučarskem teku, biatlonu, deskanju, hokeju ter curlingu.

"Razlike nas ne smejo deliti. Morajo nas združiti. Skupaj se borimo za prihodnost, skupaj imamo upanje za večjo vključenost, harmonijo in predvsem upanje za mir. Upamo, da se lahko tudi svetovni voditelji kaj naučijo od nas, paraolimpijcev," je med drugim na sklepni slovesnosti dejal predsednik IPC Andrew Parsons.

Slovenske barve je na Kitajskem zastopal Jernej Slivnik. Foto: Sportida

Na zaključni slovesnosti so se zahvalili tudi 9000 prostovoljcem, brez katerih iger ne bi mogli izvesti.

Po športnih uspehih so se sicer najbolj izkazali gostitelji Kitajci. Na prejšnjih izvedbah niso imeli veliko tekmovalnega uspeha, tokrat pa so končali na vrhu seznama dobitnikov medalj s kar 61 medaljami, od tega je bilo 18 zlatih, na drugem mestu pa je bila Ukrajina, njeni športniki so kljub vojni v domovini prišli nastopat in na Kitajskem dobili 29 medalj, od tega je bilo 11 zlatih. Tretja med dobitniki medalj pa je bila Kanada s 25, osmimi zlatimi.

Slovenske barve je na Kitajskem zastopal Jernej Slivnik. Zaradi vremenskih težav, v teh dneh je na paraolimpijskih tekmovališčih že prava pomlad in visoke temperature, ki so precej uničile snežno podlago, so spremenili urnik tekmovanj in tako je na slalomski tekmi nastopil šele danes zgodaj zjutraj po slovenskem času.

Slivnik današnjega slaloma ni končal, potem ko je bil deveti v prvi vožnji, je odstopil v drugi. S svojih drugih iger v karieri se bo tako 21-letnik vrnil s 13. mestom na veleslalomski tekmi.

