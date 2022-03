Slivnik v slalomu odstopil, prvak spet Pederesen

Danes se v Pekingu končujejo paraolimpijske igre. Popoldne po slovenskem času bo na vrsti še slovesnost ob koncu dogajanja na osrednjem stadionu v Pekingu.

Končana pa je že zadnja tekmovalna odločitev za edinega slovenskega udeleženca iger. Jernej Slivnik je, potem ko je pred dnevi končal na 13. mestu v veleslalomu, nastopil še na slalomski tekmi.

V zahtevnih razmerah na že precej načeti progi je začel s solidnim nastopom v prvi vožnji, ko je bil deveti. V drugi je nato dobro startal, se izognil nekaj težavam na progi in bil hiter, a je nato na začetku zadnje strmine naredil napako, povozil količek in moral odstopiti. Zahtevna proga in slabe snežne razmere so sicer botrovale številnim odstopom.

Razplet tekme nato ni bil presenetljiv; zlato je pripadlo vodilnemu po prvi vožnji, Norvežanu Jesperju Pedersenu, tudi že veleslalomskemu prvaku v kategoriji sedečih smučarjev, za katerega je bila to že četrta zlata medalja na teh igrah.

V drugi vožnji pa je odstopil tudi Nizozemec Jeroen Kampschreur, drugi po polovici tekme, s čimer je ostal brez medalje v tehničnih disciplinah, saj je z ničlo končal tudi veleslalom. Srebro je pripadlo njegovemu rojaku Nielsu de Langenu, bron pa si je priboril Italijan Rene de Silvestro, že srebrn v veleslalomu.