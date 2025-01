Slovenski parasmučar Jernej Slivnik je na univerzijadi v Torinu osvojil še drugo medaljo, so sporočili iz krovna zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja. Potem ko je bil v četrtek srebrn v superveleslalomu, je danes postal prvak v veleslalomu. Najboljši slovenski parasmučar, 24-letni Slivnik, je tako srebru s prve tekme dodal še žlahtnejšo medaljo na svoji drugi tekmi.

Slivnik je danes vodil že po prvi vožnji, v drugi pa ohranil prednost in za 11 stotink prehitel Nicolasa Bisquertta Hudsona iz Čila, tretje mesto je zasedel Nemec Leon Elias Gensert.

"Rezultat je res zelo dober. Že po superveleslalomu sem si želel, da bi v svoji sedanji paradni disciplini pokazal, česa sem sposoben. Prva vožnja je bila res zelo dobra, počutil sem se dobro, odsmučal sem zelo dobro. To se je pokazalo tudi pri razliki, ki sem jo imel pred drugimi. V drugi vožnji sem bil malce bolj zadržan, a sem ohranil prednost in prvo mesto. Zelo sem vesel. Zdaj me čaka nekaj počitka, potem pa trening pred domačim svetovnim prvenstvom v Mariboru, kjer upam, da bom prav tako uspešen," je za krovno zvezo po zlati medalji povedal Hrušičan.

SP za parasmučarje bo Maribor gostil med 4. in 11. februarjem.

Na univerzijadi v Italiji je med parašportniki nastopila tudi smučarska tekačica Tabea Dolžan. V finalu klasičnega sprinta je v petek po dveh padcih zasedla četrto mesto.