"Zadnja stvar, na katero športnik pomisli v času svoje športne poti, je to, da bo moral sredi sezone svojim prijateljem in podpornikom sporočiti slabo novico. Čeprav sem mogoče na začetku malo okleval, sem se zdaj odločil, da ne bom tvegal in bom sledil priporočilom zdravnikov, ki mi tekmovalni šport odsvetujejo vsaj pol leta. Držite pesti, da se do naslednje sezone vse postavi na svoje mesto in bom spet lahko s polno močjo nadaljeval to, kar me najbolj osrečuje – smučanje," je Jernej Slivnik pred dobrim letom dni na družbenem omrežju sporočil, da začasno prekinja športno pot.

Dobro leto dni zatem se mu je želja, da se vse postavi na svoje mesto, uresničila. Najboljši slovenski paraalpski smučar ter udeleženec paraolimpijskih iger v Pjongčangu in Pekingu se je namreč uspešno vrnil v tekmovalni ritem.

"Pa je uspelo. Uspešen povratek v smučarsko karavano po več kot enoletni zdravstveni odsotnosti. Dvojna zmaga na FIS tekmah v Leogangu mi daje ogromno motivacije za naslednje tekme in izzive, ki jih v tej sezoni zagotovo ne bo manjkalo," je po uspešnem koncu tedna zapisal Slivnik in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali na poti vrnitve.