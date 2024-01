Slovenski športnik zaradi zdravstvenih težav predčasno končuje sezono

23-letni Jernej Slivnik, paraalpski smučar iz Hrušice, ki je pri petih letih zaradi poškodbe hrbtenjače v prometni nesreči, v kateri je izgubil očeta in sestro, ostal na invalidskem vozičku, je na družbenih omrežij sporočil, da je zaradi težav z zdravjem prisiljen izpustiti letošnjo sezono.

Foto: Sportida

Njegov zapis objavljamo v celoti:

"Zadnja stvar, na katero športnik pomisli v času svoje športne poti je to, da bo moral sredi sezone svojim prijateljem in podpornikom sporočiti slabo novico. Tudi jaz nisem nikoli pomislil, da bom tako objavo kdaj moral napisati. Pa vendar, v življenju se pač zgodijo tudi nepredvidljive situacije. Uradno sporočam, da moram letošnjo sezono žal izpustiti, ker mi je bolezen preprečila profesionalno ukvarjanje s športom.

Čeprav sem mogoče na začetku malo okleval, sem se sedaj odločil, da ne bom tvegal in bom sledil priporočilom zdravnikov, ki mi tekmovalni šport odsvetujejo vsaj pol leta.

Držite pesti, da se do naslednje sezone vse postavi na svoje mesto in bom spet lahko, s polno močjo, nadaljeval to, kar me najbolj osrečuje - smučal!" je 23-letni paraalpski smučar zapisal na družbenih omrežjih.

Najboljši parasmučarji se bodo tudi letos ustavili v Sloveniji. Tekmo svetovnega pokala bo med 12. in 15. marcem gostila Kranjska Gora.

