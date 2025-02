V Sloveniji dve svetovni prvenstvi za športnike invalide

Pokljuka bo od 3. do 9. februarja gostila prvo svetovno prvenstvo v parabiatlonu pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze (Ibu), v Mariboru pa bo od 4. do 11. februarja potekalo svetovno prvenstvo v paraalpskem smučanju.

Kot so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov - Slovenskega paralimpijskega komiteja, bodo na Pokljuki najprej od ponedeljka do srede potekali neuradni treningi, sledili pa bodo trije tekmovalni dnevi.

V četrtek, 6. februarja, bo sprint na 7,5 kilometra, ob 14.15 pa tudi uradno odprtje tekmovanja, ki se ga bo udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Tekmovanje se bo nadaljevalo v soboto, ko bo na sporedu zasledovanje na deset kilometrov, v nedeljo, 9. februarja, pa še posamična tekma na 12,5 kilometra.

Organizacijski odbor Pokljuka, ki že desetletja organizira največja mednarodna tekmovanja v biatlonu, je sprejel nov izziv in prevzel organizacijo prvenstva, ki bo prispevalo k razvoju parašporta, športnega turizma in družbene vključenosti.

Trenutno je na svetovno prvenstvo na Pokljuki prijavljenih 94 tekmovalcev iz 16 držav, vključno z Avstralijo, Brazilijo, Kitajsko, Južno Korejo, Ukrajino in ZDA ter nekaterimi evropskimi državami. Slovenija sicer v tej konkurenci svojega predstavnika ali predstavnice ne bo imela.

Javno podjetje Marprom in Šport Maribor, ki delujeta pod okriljem Javnega holdinga Maribor in Mestne občine Maribor, pa bosta med 4. in 11. februarjem pripravila SP v paraalpskem smučanju. Na prvenstvu bo sodelovalo 33 držav s skupno 135 tekmovalkami in tekmovalci ter 200 spremljevalnimi osebami. Najštevilčnejši ekipi prihajata iz Kitajske in ZDA, vsaka s po 27 udeleženci.

Prvenstvo vključuje tri dni uradnih treningov in pet dni tekmovanj v vseh alpskih smučarskih disciplinah. Tekmovanja bodo potekala na progah od Habakuka prek Snežnega stadiona do doline. Za slovenske ljubitelje alpskega smučanja bosta najbolj zanimiva dneva petek, 7., in torek, 11. februarja.

V petek ob 10.30 bo v superveleslalomu startal 24-letni Hrušičan Jernej Slivnik, ki bo nato nastopil še na torkovem veleslalomu.

Tekmovalci bodo na SP razdeljeni v tri kategorije glede na stopnjo invalidnosti: slabovidni in slušno prizadeti smučarji, smučarji brez spodnjih okončin ter smučarji z drugimi invalidnimi stanji.