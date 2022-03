Ko so ji Rusi zajeli očeta, ni več zdržala

Za 19-letno ukrajinsko smučarsko tekačico Anastazijo Laletino bi paraolimpijske igre v Pekingu morale predstavljati uresničitev njenih športnih sanj, a se je razpletlo brez njenega nastopa in s predčasnim odhodom z iger. Informacija, da so ruski vojaki zajeli njenega očeta, je bila za ukrajinsko najstnico kaplja čez rob.

Kot poroča Independent, je bila novica, da so ruski vojaki zajeli njenega očeta v Ukrajini, zanjo tako velik šok, da je potrebovala zdravniško pomoč.

Tiskovna predstavnica ukrajinske paraolimpijske reprezentance je sporočila, da za zdaj vejo samo to, da so očeta Laletine zadržale ruske oborožene sile, s podrobnejšimi informacijami o njegovem stanju pa ne razpolagajo.

Foto: Guliverimage

Ukrajinska paraolimpijka je ob novici doživela tako velik šok, da ni bila sposobna nastopiti, so še sporočili iz reprezentance, zaradi travme, ki jo je doživela, pa je moral posredovati celo zdravnik. 19-letna športnica se je odločila, da zaradi tega paraolimpijske igre predčasno zapusti in se posveti reševanju očeta.

Ukrajinski trener ostal brez doma v Harkovu

Medtem je slabe novice izvedel še eden izmed ukrajinskih trenerjev. Obvestili so ga, da je njegovo hišo v Harkovu povsem uničil ruski projektil.

Ukrajinski paraolimpijci so v Pekingu na lestvici dobitnikov medalj na visokem tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Izjemen uspeh ukrajinskih parašportnikov

Ukrajinski paraolimpijci kljub težkemu položaju v domovini, ali pa ravno zaradi njega, na igrah v Pekingu dosegajo izjemne rezultate. Po številu medalj so trenutno na visokem tretjem mestu.

Ukrajinski paraolimpijci so do zdaj osvojili šest zlatih medalj, osem srebrnih in pet bronastih, skupno torej 19. Pred njimi so samo gostitelji Kitajci, ki vodijo z desetimi zlatimi medaljami, skupaj pa imajo kar 32 olimpijskih odličij, ter na drugem mestu Kanadčani s 16 medaljami, od tega imajo sedem zlatih.

Ruski in beloruski paraolimpijci zaradi sankcij proti Rusiji na igrah ne nastopajo.

Slovenijo na igrah zastopa sedeči smučar Jernej Slivnik, ki je igre začel s 13. mestom v veleslalomu.

Preberite še: