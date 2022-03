Pomoč ukrajinskim otrokom: poteza ruske zvezdnice je osupnila

Marija Šarapova, nekdanja ruska teniška igralka, se je odločila za potezo, ki je osupnila marsikoga in ga ni pustila ravnodušnega. Šarapova se je namreč odločila, da bo prispevala in na ta način pomagala otrokom, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini.

Mnogo teniških igralk in igralcev opozarja na grozote, ki se v zadnjih dneh dogajajo v Ukrajini. Glede tega sta se že opredelila Rus Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta, in njegov rojak Andrej Rubljev. Oba sta namreč pozvala k ustavitvi vojne.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je sicer že povlekla nekatere poteze, saj je ruskim in beloruskim igralkam in igralcem prepovedala igranje v ekipnih tekmovanjih. Prav tako pa ruski igralci ne smejo igrati pod svojimi državnimi simboli.

Z vsakim dnem jo bolj boli srce

Oglasila se je tudi Marija Šarapova, ena najbolj prepoznavnih ruskih športnic. Izrekla se je proti vojni in prenehanju ruske invazije na Ukrajino. "Z vsakim dnem me vse bolj stiska pri srcu in me žalosti, ko vidim fotografije in zgodbe o stiskah otrok in družin, ki jih je povzročila kriza v Ukrajini."

Nekdaj prva igralka sveta se je odločila, da bo donirala organizaciji Save the Children, ki pomaga ukrajinskim otrokom, ki jih je prizdela vojna.

"Prispevam v sklad Save the Children, ki si močno prizadeva zagotoviti hrano, vodo in pomoč za tiste, ki to potrebujejo. Prosim, pridružite se mi in tudi vi prispevajte. Molim za MIR in vsem prizadetim pošiljam ljubezen in podporo," je na družbena omrežja zapisala nekdanja ruska zvezdnica.

Marija Šarapova je bila nekaj let najbolje plačana športnica na svetu. Foto: Reuters

Šarapova je ena izmed najbolj znanih športnic, ki je izrazila svoje mnenje in se izrekla proti vojni v Ukrajini. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je še danes ena najbolj prepoznavnih športnih obrazov in kar nekaj let je veljala za najbolje plačano športnico na svetu. Njen zapis je dosegel marsikoga.

Za krizo v Ukrajini se je zelo zavzel tudi Andy Murray. Foto: Guliver Image

Tudi Andy Murray se je zelo zavzel za ukrajinske otroke

Tudi Andy Murray, nekdaj prvi igralec sveta, se je pred dnevi zelo zavzel za ukrajinske otroke. Škot je namreč dejal, da bo vse letošnje turnirske nagrade namenil za pomoč otrokom v Ukrajini. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo sodeloval z Unicefom za pomoč pri zagotavljanju medicinske opreme in druge pomoči.

"Več kot sedem milijonov otrok in pol je ogroženih zaradi konfliktov v Ukrajini. Zato sodelujem z Unicefom v Združenem kraljestvu," je zapisal Murray, ki je med drugim tudi ambasador te organizacije.