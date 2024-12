Kriv je bil tudi poljub in verjeli so mu … V preteklosti je bilo v teniškem svetu kar nekaj dopinških primerov, nekateri izmed njih so bili tudi nenavadni. V luči zadnjih dveh odmevnih primerov smo pogledali v zgodovino in zbrali nekaj najbolj znanih primerov.

Jannik Sinner še čaka na končno odločitev. Foto: Reuters

V zadnjem času sta teniški svet pretresla dva dopinška primera. Sprva je v javnost prišlo, da je bil marca dvakrat pozitiven Jannik Sinner, trenutno prvi igralec sveta. Pri Italijanu so na turnirju v Indian Wellsu v urinu našli zelo majhne količine metabolita klostebol, steroida, ki se lahko uporablja za večanje mišične mase. Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA in ITF ter na turnirjih za grand slam, je Sinnerja sprva oprostila.

S to odločitvijo se Svetovna protidopinška agencija (WADA) ni strinjala in se je pritožila na Mednarodno športno razsodišče (CAS). Ti menijo, da razsodba ni bila v skladu z veljavnimi pravili in zahtevala prepoved igranja od enega do dveh let. Primer bodo obravnavali šele po 12. februarju.

Foto: Reuters Prejšnji teden je odjeknila novica, da je Iga Swiatek, trenutno druga igralka sveta in petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, dobila enomesečno prepoved igranja, potem ko je padla na dopinškem testu. Pozitivna je bila na zdravilo trimetazidin (TMZ). Preiskava ITIA je potrdila, da je bilo krivo zdravilo, proizvedeno na Poljskem. Swiatek je bila začasno suspendirana od 12. septembra in je morala izpustiti tri turnirje, a je po pritožbi 4. oktobra dosegla preklic začasnega suspenza. Kljub temu je sprejela enomesečno prepoved, ki bo trajala do 4. decembra.

Marija Šarapova je "počivala" 15 mesecev.

Šarapova je zdravilo jemala že deset let

To pa še zdaleč nista edina odmevna dopinška primera, ki sta se zgodila v svetovnem tenisu. Zagotovo je bil eden najbolj odmevnih primer Marija Šarapove, ki je bila v tistem času ena največjih zvezdnic svetovnega tenisa. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je padla na testu zaradi meldonija, snovi, ki izboljšuje krvni obtok. Priznala je, da je zdravilo uporabljala več kot deset let, a je trdila, da je bilo to iz zdravstvenih razlogov. Sprva jo je Mednarodna teniška zveza (ITF) kaznovala z dvema letoma prepovedi, pozneje pa je bila njena kazen po pritožbi zmanjšana na 15 mesecev, kar ji je omogočilo vrnitev v tekmovanje aprila 2017.

Richard Gasquet je imel usoden poljub. Foto: Guliverimage

V nočnem klubu je poljubil dekle, ki je jemalo kokain, zato je padel na dopinškem testu. Nenavadna zgodba, ki je precej zaznamovala njegovo kariero. Gre za sveže upokojenega teniškega igralca Richarda Gasqueta. Sprva mu je grozila dvoletna prepoved, a je uspešno argumentiral na CAS, da je bil vnos kokaina nenameren. Na podlagi tega so mu kazen zmanjšali na šest tednov. "Odleglo mi je. Bila je nora zgodba in osem mesecev sem preživljal nočno moro. Mislil sem, da imam več možnosti, da bi zmagal na turnirju za grand slam. Torej da Rafaela Nadala premagam na OP Francije in Rogerja Federerja v Wimbledonu, kot pa da sem pozitiven na testu," je leta 2009 po razsodbi za francosko televizijo Canal Plus povedal Gasquet.

Simona Halep je prepričana, da so ji storili krivico. Foto: Reuters

Romunka je prepričana, da so jo želeli na vsak način uničiti

Simona Halep, nekdanja prva igralka sveta, je leta 2022 na OP ZDA bila pozitivna na roxadustat. Maja prihodnje leto se je soočila še z drugo obtožbo, potem ko je imela nepravilnosti v svojem biološkem potnem listu. Na podlagi tega je od ITF dobila kar štiriletno prepoved. Romunka se je pritožila na CAS v Lozani, kjer so ji kazen zmanjšali na devet mesecev. Zelo kritična pa je bila ob primeru Ige Swiatek, ki je dobila le enomesečno prepoved.

"Ne najdem razloga in mislim, da ne more biti logičnega odgovora. Lahko je samo slaba volja organizacije (ITIA), ki je naredila čisto vse, da me kljub dokazom uniči. Izgubila sem dve leti svoje kariere, imela sem mnogo prespanih noči, tesnobo in veliko vprašanj brez odgovorov. Kako je mogoče, da ima ITIA v enakih primerih, ki se zgodijo ob približno v istem času, popolnoma različne pristope v mojo škodo?"

Resnica je na dan prišla šele po njegovi karieri Andre Agassi v letih, ko je še igral. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Primer Andrea Agassija, nekdanjega ameriškega teniškega igralca, seže v leto 1997, ko je bil pozitiven na metamfetamin. Sprva je dobil trimesečno prepoved igranja, a se je kazni pozneje izognil, češ da je metamfetamin zaužil po nesreči. Verjeli so mu in prava zgodba je bila skrita do konca njegove športne kariere. Agassi je namreč pozneje svoji avtobiografiji priznal, da je lagal o okoliščinah svoje uporabe drog ter spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo in depresijo.

Martina Hingis je zablestela v najstniških letih, nato pa jo je zaznamovala dopinška afera. Švicarka pa se je soočala tudi s poškodbami. Foto: Gulliver/Getty Images

Še danes trdi, da ni zavestno jemala kokaina

Martina Hingis je padla na dopinškem testu leta 2007. Njeno kariero je zaznamovala kokainska afera, zaradi katere dve leti ni smela igrati na turnirjih. Hingis še danes trdi, da ni zavestno vzela kokaina. Po aferi se je vseeno vrnila na igrišča in v dvojicah osvojila celo vrsto lovorik na turnirjih velike četverice. Upokojila se je leta 2017.

Švicarka še vedno velja za najmlajšo zmagovalko na turnirjih za grand slam. Stara je bila natanko 16 let in 177 dni ter tako podrla rekord Monike Seleš. Hingis je prav tako postala najmlajša prva igralka na svetovni lestvici. Skupno je v svoji karieri v posamični konkurenci osvojila pet turnirjev za grand slam, zadnjega, ko je bila stara šele 18 let, pozneje v karieri so jo ustavile poškodbe.

Srb je za nesporazum dobil leto dni prepovedi "To je nočna mora. Bil sem stoodstotno prepričan, da je vse v redu." Foto: Guliverimage

Viktor Troicki, nekdanji srbski teniški igralec, je bil leta 2013 kaznovan zaradi kršitve antidopinških pravil. Incident se je zgodil na turnirju v Monte Carlu, kjer je Troicki zavrnil oddajo vzorca krvi, čeprav je oddal vzorec urina. Trdil je, da je imel tisti dan zdravstvene težave in da mu je zdravnica ustno dovolila, da ne odda vzorca. ITF je njegov zagovor zavrnila in ga sprva kaznovala z 18-mesečno prepovedjo igranja. Pozneje so kazen skrajšali na 12 mesecev. Ugotovili so, da ni šlo za namerni poskus prikrivanja dopinga, ampak za nesporazum.

"To je nočna mora. Bil sem stoodstotno prepričan, da je vse v redu, tako kot je bil moj trener, ki je bil vsaj polovico celotnega postopka z menoj v prostorih za dopinško kontrolo. Že prihodnje jutro sem dal kri. Oba izvida sta bila negativna," se je takrat branil Troicki.

Wayne Odesnik je dobil 15 let. Foto: Guliverimage

Američan je dobil kar 15-letno prepoved in končal kariero

Wayne Odesnik, ameriški teniški igralec, je poskrbel za enega najbolj odmevnih dopinških primerov v tenisu. Leta 2010 je bil v Avstraliji aretiran, ko so na letališču pri njem našli rastni hormon (HGH). Na testiranju ni bil pozitiven, a je priznal posedovanje prepovedane snovi. Dobil je enoletno prepoved igranja. A očitno ga prva napaka ni spametovala. Leta 2015 so ga ponovno ujeli na dopinškem testu, ko je bil pozitiven na več prepovedanih substanc, vključno z anaboličnimi steroidi. Po tem je bil kaznovan s 15-letno prepovedjo igranja in po tem tudi končal kariero.

Dopinški škandali v svetu tenisa razkrivajo, da tudi ta šport ni odporen proti kršitvam pravil in neetičnim praksam. Od znanih zvezdnikov, kot sta Marija Šarapova in Andre Agassi, pa do nenavadnih primerov. Vsak posamezni primer prikazuje drugačne okoliščine, a jasno je, da igralke in igralci na račun tega izgubljajo svoj ugled.

