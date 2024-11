Ena najboljših teniških igralk v zadnjem času je bila pozitivna avgusta letos, potem ko ni igrala na nobenem turnirju. Pozitivna je bila na zdravilo trimetazidin (TMZ). Preiskava Mednarodne agencije za integriteto tenisa (ITIA) je potrdila, da je bilo krivo zdravilo, proizvedeno na Poljskem.

Swiatek je bila začasno suspendirana od 12. septembra in je morala izpustiti tri turnirje, a je po pritožbi 4. oktobra dosegla preklic začasnega suspenza. Kljub temu je sprejela enomesečno prepoved, ki bo trajala do 4. decembra. Poleg tega je izgubila še nagrado za uvrstitev v polfinale turnirja v Cincinnatiju.

ITIA je poudarila, da pri 23-letni teniški igralki niso ugotovili, da bi to storila namerno, zato se bo lahko že kmalu vrnila na teniška igrišča. Iga se je že odzvala na družbenih omrežjih.

"Moje največje upanje je, da boste ostali z mano"

"Končno so mi dovolili ... Zato želim z vami takoj deliti nekaj, kar je postalo najtežja izkušnja mojega življenja. V zadnjih dveh mesecih in pol sem bila v postopku ITIA, ki je potrdil mojo nedolžnost. Edini pozitiven dopinški test v moji karieri, ki je pokazal neverjetno nizko vsebnost prepovedane substance, za katero še nisem slišala. Postavila je pod vprašaj vse, za kar sem tako trdo delala vso življenje. Jaz in moja ekipa smo se soočili z velikim stresom. Vem, da bom zdaj močnejša kot kdajkoli prej. Prilagam vam dolg videoposnetek in trenutno mi je zelo odleglo, da je konec. Želim biti odkrita z vami, čeprav vem, da nisem naredila nič slabega. Iz spoštovanja do navijačev in javnosti želim deliti vse podrobnosti najdaljšega in najtežjega turnirja v svoji karieri. Moje največje upanje je, da boste ostali z mano," je povedala letošnja zmagovalka OP Francije.