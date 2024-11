Kenijska atletinja Anyango suspendirana za šest let

Štiriindvajsetletna Kenijka Emmaculate Anyango, ki je januarja dosegla drugo najboljšo predstavo na svetu v teku na 10 km, je bila zaradi dopinga suspendirana za šest let, je sporočila enota za atletsko integriteto (AIU).

Štirikrat je bila pozitivna na testosteron in eritropoetin (EPO) med februarjem in junijem letos 2024, podrobno opisuje AIU v sporočilu za javnost. Oktobra je bila že začasno suspendirana.

"AIU je z veljavnostjo od 26. septembra letos suspendiral Emmaculate Anyango za šest let zaradi prisotnosti in uporabe prepovedanih substanc. Njeni rezultati so preklicani od 3. februarja 2024," je zapisano v sporočilu za javnost.

Tako ohranja svoj čas, ki ga je dosegla januarja na 10 km v Valencii, ko je postala druga atletinja, ki se je spustila pod mejo 29 minut (28:57). Na tisti tekmi je zmagala njena rojakinja Agnes Jebet Ngetich s svetovnim rekordom na tej razdalji (28:46).

Kenija in njeni strokovnjaki za vzdržljivostne teke so bili v zadnjih letih obsojeni v številnih primerih dopinga. AIU, neodvisni organ, odgovoren zlasti za teste in preiskave od leta 2017, je aprila 2023 obsodil obsežen doping v tej afriški atletski velesili.

