Vse bolj se zdi, da bo Jannik Sinner, trenutno najboljši teniški igralec sveta, kaznovan, potem ko je bil dvakrat pozitiven na dopingu. Mnenja so že od samega začetka primera deljena, zdaj pa se je oglasil tudi znani odvetnik, ki meni, da bi Sinner lahko "počival" celo od enega do dveh let.

Kriv naj bi bil fizioterapevt

Jannik Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedano snov clostebol, vendar je Mednarodna agencija za integriteto v tenisu (ITIA) ugotovila, da je snov v njegovo telo prišla nenamerno. Zdravilo je v njegovo telo prišlo med masažo zdaj že njegovega nekdanjega fizioterapevta Giacoma Naldija, ki je uporabil pršilo, ki je vsebovalo clostebol. Ta si je namreč zdravil ureznino na prstu. Sinnerju so zaradi tega odvzeli točke in denarno nagrado, ki jo je dobil na turnirju v Indian Wellsu, vseeno pa je lahko nadaljeval igranje.

S to odločitvijo se Svetovna protidopinška agencija (WADA) ni strinjala in se je pritožila na Mednarodno športno razsodišče (CAS). Ti menijo, da razsodba ni bila v skladu z veljavnimi pravili in zahtevala prepoved igranja od enega do dveh let. Ta primer bodo obravnavali šele po 12. februarju.

Shayna Jack je dobila enoletno prepoved, čeprav so ugotovili, da je bilo jemanje prepovedane snovi nenamerno. Foto: Guliverimage

Primer se mu zdi zelo nenavaden

Na primer Italijana se je odzval Tim Fuller, priznani športni odvetnik, ki je zastopal avstralsko plavalko Shayno Jack. Pri 26-letni športnici so ugotovili, da je bila pozitivna na zdravilo Ligandrol. Čeprav so ugotovili, da je bila uporaba omenjenega zdravila nenamerna, je vseeno dobila enoletno prepoved tekmovanja.

Fuller je za The Sydney Morning Herald povedal, da Sinner po pritožbi Wade nekaj časa ne bo smel igrati. "Verjamem, da bo krivda razveljavljena in bo uvedena kazen. Rekel bi, da gre za zelo nenavaden primer."

Jannik Sinner bo še nekaj časa čakal na končno odločitev. Foto: Reuters

Po njegovem mnenju Svetovna protidopinška agencija (WADA) meni, da je clostebol v telo Sinnerja prišel nenamerno, vendar še vedno menijo, da športnik za takšno dejanje nosi določeno stopnjo odgovornosti ali malomarnosti, saj je kot športnik odgovoren, kaj se znajde v njegovem telesu. Po njegovem mnenju ocenjujejo, da je dejanje prvega igralca sveta mogoče opredeliti kot malomarno.

WADA trenutno ocenjuje, da gre za srednjo ali višjo raven odgovornosti, zato predlagajo prepoved nastopanja od enega do dveh let. Če bi WADA odločila, da gre za nizko stopnjo malomarnosti (0 do 12 mesecev kazni), bi bila kazen eno leto na zgornji meji te kategorije.

