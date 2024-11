Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je z zmago na finalnem turnirju zaslužil osupljivo denarno nagrado, a to še vseeno ni bil njegov največji zaslužek v letošnji sezoni. Italijan je samo v zadnjih dveh turnirjih zaslužil več kot 12 milijonov dolarjev (11,3 milijona evrov), a vprašanje je, ali lahko zaradi dopinške afere mirno spi.

Jannik Sinner je v nedeljo na krilih italijanskega občinstva osvojil finalni turnir. Foto: Guliverimage

Po 38 letih

Pretekli teden smo na finalnem turnirju serije ATP v Torinu videli prevlado Jannika Sinnerja, potem ko je osvojil vseh pet dvobojev. Pravzaprav v nobenem dvoboju njegova zmaga ni bila ogrožena, saj v celotnem turnirju ni oddal niti enega niza. Postal je prvi igralec po letu 1986, ki mu je to uspelo – pred 38 leti je ta mejnik uspel legendarnemu Ivanu Lendlu.

Foto: Guliverimage

Njegova prevlada na turnirju se mu bo poznala tudi na računu, saj je z zmago na turnirju najboljše osmerice zaslužil 4,8 milijona dolarjev (4,5 milijona evrov). To je najvišja nagrada v zgodovini profesionalnega tenisa, vseeno pa je ta manjša od sedemmilijonske nagrade, ki jo je prejšnji mesec dobil na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam v Savdski Arabiji.

To pomeni, da je v zadnjih dveh turnirjih zaslužil nekaj več kot 11 milijonov evrov, kar mnogim igralcem ne bo uspelo v celotni karieri. Triindvajsetletni teniški igralec je do zdaj s turnirskimi nagradami zaslužil okoli 32 milijonov evrov.

Prehitel že tudi Federerja

Trenutno prvi igralec sveta je na letošnjem turnirju dosegel še en rekord. V celotnem turnirju je oddal le 33 iger. Pred njim je imel rekord legendarni Roger Federer, ki je oddal 35 iger. Novak Đoković, ki je letos izpustil finalni turnir, je leta 2015 izgubil 36 iger, Grigor Dimitrov pa je leta 2017 oddal 37 iger.

Ima Jannik Sinner razlog za skrb? Foto: Guliverimage

Spremlja ga senca dopinške afere

Jannik Sinner je v tej sezoni osvojil osem turnirskih lovorik, od tega dva turnirja za grand slam in nazadnje še finalni turnir. Zdi se, da ima sanjsko sezono, ampak že nekaj časa ga spremlja senca dopinške afere. Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedan anabolni steroid klostebol, a mu niso prepovedali nastopov. Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA, ITF in na grand slamih, je Italijana oprostila po neodvisni preiskavi.

Kmalu za tem se je odzvala Svetovna protidopinška agencija Wada. Ta želi preučiti odločitev v primeru prvega teniškega igralca sveta Jannika Sinnerja. Kot so pri Wadi sporočili za nemško tiskovno agencijo dpa, si organizacija s sedežem v Montrealu pridržuje pravico do pritožbe na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas), če bo to potrebno. Odločitev še ni padla.

