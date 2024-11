Po 35 letih je postal prvi igralec, ki je turnir dobil brez izgubljenega niza. Foto: Guliverimage

To že 35 let ni uspelo nikomur

Jannik Sinner je po letu 2016 postal prvi igralec, ki je zmagal na domačih tleh. To je tudi sam zelo občutil, saj je domače občinstvo velikokrat dvignil na noge, ob tem pa ni manjkalo huronskega navijanja. Velja izpostaviti še en mejnik, ki ga je dosegel mladi teniški zvezdnik: po 35 letih je postal prvi igralec, ki na zaključnem turnirju ni oddal niti niza. Nazadnje je to davnega leta 1989 uspelo Ivanu Lendlu.

Kaj je ključ za njegovo prevlado v Torinu?

Takoj po zmagi so ga vprašali, kaj mu pomeni tako glasna podpora domačega občinstva. "Neverjetno, res je neverjetno. Zame je to prva lovorika v Italiji in veliko mi pomeni. Res sem vesel zaradi tega, res je nekaj posebnega," je v uvodu povedal Sinner, ki je letos osvojil še osmi turnir. Tega je osvojil brez izgubljenega niza. In kako mu to uspeva?

"Ne vem. Poskušam razumeti, kaj je najbolje za vsakega nasprotnika. Poskušam igrati najboljši mogoči tenis. To je bil ključ vsega. Z moje strani je bil ta turnir na zelo visoki ravni. Na določene trenutke ne bi mogel bolje igrati," je še povedal novopečeni zmagovalec turnirja.

Dvorana v Torinu je ob zmagi Italijana ponorela.

Taylor Fritz je v prvem nizu svoj servis izgubil v sedmi igri. Foto: Reuters

V uvodnih igrah sta oba igralca dobivala igre na svoj servis in kazala zares vrhunski tenis. V sedmi igri je Italijan prvič zapretil, ko je imel dve žogici za brejk, ki pa mu ju ni uspelo izkoristiti. Sledila je dvojna napaka Fritza in s tem tretja žogica za brejk, ki je Jannik spet ni izkoristil. Je pa zato izkoristil četrto žogico in povedel s 4:3. V naslednji igri je prvi igralec sveta brez izgubljene točke dobil igro na svoj servis in povedel s 5:3. V deseti igri je bilo spet napeto, saj si je Američan pripravil žogico za brejk, a mu ni uspelo. V nadaljevanju je Sinner zaigral bolje in po 41 minutah prvi niz dobil s 6:4.

Jannik Sinner ob zmagi v prvem nizu.

One. Set. Away 👀@janniksin takes the opener over Fritz 6-4 and closes in on the #NittoATPFinals title in his home country! pic.twitter.com/IWsm71yJZh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2024

Celoten dvoboj je bil Sinner zelo osredotočen na svojo igro. Na koncu mu je ta prinesla še eno veliko zmago. Foto: Guliverimage

Drugi niz se je začel na podoben način kot prvi. Oba igralca sta suvereno dobivala igre na svoj servis. V peti igri je Fritz naredil dve neizsiljeni napaki in se takoj znašel v težavah, ko je Jannik povedel s 30:40. Američan se je rešil z dobrim servisom in izenačil. Sinner v nadaljevanju ni popuščal, ampak pritiskal na nasprotnika. To se mu je na koncu obrestovalo, odvzel mu je servis in povedel s 3:2. V naslednji igri je potrdil odvzem servisa in povedal s 4:2. Triindvajsetletni Sinner te prednosti do konca dvoboja ni izpustil iz rok in na koncu zasluženo osvojil turnir.

Finale:

Jannik Sinner (Ita, 1) : Taylor Fritz (ZDA, 5) 6:4, 6:4

Foto: Guliverimage Nemca Kevin Krawietz in Tim Pütz sta zmagovalca zaključnega turnirja teniških dvojic v Torinu. V finalu sta po dveh podaljšanih igrah premagala Hrvata Mateja Pavića in Salvadorca Marcela Arevala. To je bil že njihov peti medsebojni dvoboj v letošnji sezoni, pet sta jih dobila Nemca, med drugim tudi prvi dvoboj v skupini v Torinu. Za Nemca, ki sta svoji državi priborila prvo popolno zmago, je to tretji osvojeni skupni turnir, pred tem sta dve leti zapovrstjo dobila finale Hamburga, pet finalov sta izgubila. Bila sta osma nosilca, kar pomeni, da sta se v zgodovino vpisala kot najnižje postavljena zmagovalca. (STA)

