Fritz in Sinner za prvo lovoriko na zaključnem turnirju

Italijanski teniški as Jannik Sinner je drugi finalist zaključnega turnirja najboljše osmerice v domačem Torinu. V večernem polfinalu je s 6:1, 6:2 po uri in devetih minutah ugnal Norvežana Casperja Ruuda. V nedeljo bo prvega igralca sveta v finalu izzval Američan Taylor Fritz. Oba se bosta borila za prvo lovoriko na zaključnem turnirju serije ATP.

Potem ko sta si Američan in Nemec po podobnem poteku izmenjala prva niza, prvega je dobil Taylor Fritz, drugega pa Alexander Zverev, je odločitev padla šele ob koncu tretjega. Oba sta imela svoje priložnosti v odločilnem nizu, a je Fritz tri žogice za brejk ubranil v peti ter dve v 11. igri, Zverev pa je ubranil tri žogice za odvzem servisa v osmi igri. Predčasne odločitve posledično ni bilo. V podaljšani igri je Nemec napravil preveč neizsiljenih napak, Američan pa je z "winnerjem" končal dvoboj.

"Zdi se mi, da sem odigral bolj ali manj popoln prvi niz, ampak stvari se lahko zelo hitro spremenijo, ko igraš proti igralcu takšnega kova, kot je Zverev. V tretjem nizu sem bil večkrat v zahtevnem položaju, ko sva začela bolje vračati začetne udarce," je priznal Fritz. Američan je to sezono štirikrat ugnal Zvereva in postal njegov trn v peti. "Zaupam v svojo igro in raven tenisa. Še zdaleč se ne počutim tako nebogljeno v ključnih trenutkih, saj zadnje čase vse več igram proti najboljšim ob koncu turnirjev. Res sem samozavesten ob svoji igri," je še dodal Američan, ki je Nemca med drugim letos premagal tako v osmini finala Wimbledona kot v četrtfinalu OP ZDA v New Yorku.

Fritz se je tako uvrstil v 16. finale na turnirjih najvišjega ranga, prvič pa je napredoval v finale zaključnega turnirja. Pred tem je enkrat igral v polfinalu, in sicer leta 2022, ko je na turnir prišel kot prva rezerva. Doslej je 27-letnik osvojil osem turnirjev, na lestvici pa bo v ponedeljek prehitel Rusa Danila Medvedjeva na četrtem mestu. Zadnji Američan v finalu zaključnih mastersov je bil leta 2006 James Blake, ki je nato izgubil proti Švicarju Rogerju Federerju. Zadnji predstavnik ZDA z zmago pa je Pete Sampras leta 1999.

Sinner gladko

Jannik Sinner Foto: Reuters V finalu se bo Fritz pomeril z Janikom Sinnerjem, ki je v drugem polfinali s 6:1, 6:2 po uri in devetih minutah izločil Norvežana Casperja Ruuda. Sinner bo drugič igral za lovoriko na zaključnem turnirju, potem ko je moral lani kljub zmagi v skupinskem delu v finalu priznati premoč Srbu Novaku Đokoviću.

Tudi tokrat pa mu bo nasproti mreže v finalu stal tekmec, ki ga je Italijan v skupinskem delu že premagal. V drugem krogu je bil Sinner od Fritza boljši s 6:4, 6:4. Še bolj zanesljivo je 23-letni prvi lopar sveta deloval v polfinalu. Norvežan ni imel odgovora na agresivno igro Italijana, ki je prvi niz dobil ekspresno s 6:1.

V drugem je imel nekaj več dela. A ko je v peti igri prišel do prednosti odvzema servisa, se ni več ustavil. Nov brejk je sledil v sedmi igri, dvoboja pa je bilo konec po 69 minutah. Za Sinnerja bo to že 23. finale v karieri, osvojil pa je 17 lovorik. Zgolj letos bo devetič igral v finalu, izgubil pa je le finale Pekinga pred mesecem dni proti Špancu Carlosu Alcarazu.

"Res so podobne okoliščine in razplet kot lani, saj sva tudi s Taylorjem igrala v skupinskem delu. Zdaj naju čaka finale. Skušal bom igrati kar najbolje tudi jutri, možno je prav vse," je v prvem odzivu po dvoboju dejal zmagovalec OP Avstralije in OP ZDA v 2024. "Vesel sem, da sem nazaj v finalu. V zadnjih 12 mesecih sem postal bolj izkušen, razvil sem se kot igralec. Upam, da bom imel jutri dober dan. Če temu ne bo tako, bo to kljub vsemu pozitiven teden in zelo zelo dobro leto," je še o izjemnem letu 2024, ki pa ga je zaznamoval tudi pozitivni dopinški test marca v Indian Wellsu, zaradi česar bo primer obravnavan tudi na Mednarodnem športnem razsodišču, dejal Sinner.