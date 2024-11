Carlos Alcaraz ostaja v boju za naslov v Torinu

Na finalnem teniškem turnirju v Torinu se v skupini John Newcombe igra drugi krog. Španec Carlos Alcaraz, tretji igralec sveta, ostaja v igri za polfinale zaključnega teniškega turnirja najboljših osmih igralcev sveta v Torinu. V svojem drugem obračunu je s 6:3 in 7:6 (8) ugnal Rusa Andreja Rubljova, ki je zabeležil drugi poraz.

Alcaraz v Torinu, kjer še ni bilo obračuna s tremi nizi, igra bolan, v prvem dvoboju je moral priznati premoč Norvežanu Casperju Ruudu, tokrat pa ga bolezen ni ovirala, da premaga Rubljova, ki je izgubil tudi prvo tekmo proti Nemcu Alexandru Zverevu. Španec je sicer igral bolje kot proti Ruudu, a so mu do zmage vendarle pomagale tudi številne napake tekmeca. Ta v zadnjem delu nikakor ne najde svoje prav forme.

"Presenetil sem samega sebe s svojo igro, predvsem z osnovne črte sem ostal miren in skoncentriran, želel sem pozabiti, da sem bolan. Ko sem stopil na igrišče, sem želel javnosti pokazati drugačen tenis kot v ponedeljek. Mislim, da mi je uspelo," je pojasnil Španec, letošnji zmagovalec Roland Garrosa in Wimbledona, ki je zlahka dobil prvi niz, v drugem pa je Rus vendarle pokazal boljšo igro, tako da ga je moral odločiti "tie break".

Aleksander Zverev je že dvakrat zmagal finalni turnir. Foto: Guliverimage

V večernih urah bosta igrala Zverev in Ruud. Tako Nemec kot Norvežan sta dobila uvodna dvoboja v tej skupini in imata dobro izhodišče, da se prebijeta v polfinale. Igralca se dobro poznata, potem ko sta odigrala pet medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 3:2 za Aleksandra Zvereva, ki je že dvakrat zmagal v tem prestižnem turnirju (2018, 2021).

"Proti komurkoli moraš igrati po svojih najboljših močeh, da imaš možnost, da si trden in psihološko močan. Mislim, da mi je to uspelo. Zdi se mi, da sem dobro izkoristil svoje priložnosti in vesel sem zmage," je po uvodni zmagi povedal 27-letni Zverev.

Skupina John Newcombe, 2. krog Carlos Alcaraz (Špa/3) - Andrej Rubljov (Rus/8) 6:3, 7:6 (8)

Aleksander Zverev (Nem, 2) - Casper Ruud (Nor, 6)

Lestvici

Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 2 zmagi – 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 1

Daniil Medvedjev (Rus) 1 – 1

Alex de Minaur (Avs) 0 – 2 Skupina John Newcombe Casper Ruud (Nor) 1 zmaga – 0 porazov

Alexander Zverev (Nem) 1 – 0

Carlos Alcaraz (Špa) 1 – 1

Andrej Rubljov (Rus) 0 – 2 *Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

Preberite še: