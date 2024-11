Kako bo turnir začel Carlos Alcaraz?

Na finalnem teniškem turnirju v Torinu se nadaljuje turnir najboljše osmerice. Kot prva bosta v skupini John Newcombe na igrišče stopila Carlos Alcaraz in Casper Ruud, v večernem delu pa bosta igrala Alexander Zverev in Andrej Rubljov.

Carlos Alcaraz je v letošnji sezoni dosegel nekaj izjemnih rezultatov, med drugim je osvojil Wimbledon in OP Francije. A Španec, ki drugič igra na tem prestižnem turnirju, lovi svojo prvo zmago na turnirju najboljše osmerice. Lani se je prebil do polfinala. V uvodnem dvoboju ga čaka Norvežan Casper Ruud. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje in vsi so se končali v korist Španca.

V večernem delu bosta loparje prekrižala Alexander Zverev in Andrej Rubljov. Zverev v turnir vstopa kot drugi nosilec turnirja. Nemec je v Torini prišel z dobro popotnico, potem ko je zmagal turnir serije masters v Parizu.

Na drugi strani pa Andrej Rubljev ni imel dobre sezone. V njegovi igri je bilo veliko vzponov in padcev. Igralca sta do zdaj med seboj devetkrat igrala, boljši izkupiček ima Zverev, ki vodi s 6:3.

1. krog, skupina John Newcombe 14.00 Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Casper Ruud (Nor, 6)

20.30 Alexander Zverev (Nem, 2) - Andrej Rubljov (Rus, 8)

Lestvici

Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 1 zmag – 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 0

Alex de Minaur (Avs) 0 – 1

Daniil Medvedjev (Rus) 0 – 1 Skupina John Newcombe Alexander Zverev (Nem) 0 zmag – 0 porazov

Carlos Alcaraz (Špa) 0 – 0

Casper Rudd (Nor) 0 – 0

Andrej Rubljev 0 – 0 * Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

Preberite še: