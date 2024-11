Italijani bodo končno prišli na svoj račun

Daniil Medvedjev igra že šestič na finalnem turnriju. Foto: Reuters

Prestižni turnir bosta otvorila Daniil Medvedjev in Taylor Fritz. Igralca sta do zdaj odigrala le en uradni dvoboj, in sicer leta 2022 v Cincinnatiju, ko je bil po dveh nizih boljši Rus. Oba že imata izkušnje s tem turnirjem. Medvedjev se je letos na ta turnir uvrstil že šestič zapored, medtem ko Američan drugič tekmuje na turnirju najboljše osmerice.

Sinner je zdaj še toliko bolj vesel

V večernem delu pa bosta loparje prekrižala Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex de Minaur. Avstralec se je na prestižni turnir uvrstil prvič, a proti izjemnemu Italijanu še ni okusil slasti zmage. Do zdaj sta igrala sedem medsebojnih dvobojev in prav vse je dobil Sinner. "To ni nobena znanost. Od samega začetka moram biti pripravljen in moram se boriti. To bo izjemna izkušnja in velik izziv, ampak to je nekaj, kjer si želim biti vsa ta leta," je po žrebu povedal 25-letni Avstralec.

Jannik Sinner ima za seboj izjemno sezono. V svojo vitrino je postavil sedem turnirskih zmag, od tega tudi dva turnirja za grand slam – OP Avstralije in OP ZDA. V letošnji sezoni pa še ni igral na domačih tleh, ker je zaradi poškodbe kolka izpustil turnir v Rimu. "Veliko stvari ta turnir dela poseben. Prva je ta, da kot Italijan igram v Italiji. Letos še nisem igral v Italiji, ker sem moral izpustiti Rim. To je bilo res težko, ampak zdaj sem še bolj vesel, da sem tukaj," je povedal 23-letni Sinner.

Prvi krog



14.00 Daniil Medvedjev (Rus, 4) – Taylor Fritz (ZDA, 5)

20.30 Jannik Sinner (Ita, 1) – Alex de Minaur (Avs, 7)

Lestvici Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 0 zmag – 0 porazov

Daniil Medvedjev (Rus) 0 – 0

Taylor Fritz (ZDA) 0 – 0

Alex de Minaur (Avs) 0 – 0 Skupina John Newcombe Aleksander Zverev (Nem) 0 zmag – 0 porazov

Carlos Alcaraz (Špa) 0 – 0

Casper Rudd (Nor) 0 – 0

Andrej Rubljev 0 – 0



* Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

