Qinwen Zheng se bo v finalu pomerila z zmagovalko belorusko-ameriškega polfinalnega obračuna Arina Sabalenka - Coco Gauff. Dvaindvajsetletna Kitajka je za polfinalno zmago nad šest let starejšo Barboro Krejčikovo potrebovala uro in 41 minut. V Rijadu bo naskakovala peto turnirsko zmago na turnirjih serije WTA. Letos je slavila v Tokiu in Palermu, lani v Zhengzhouju in Palermu.

Rijad, finale WTA (14 milijonov evrov):



Polfinale:

Qinwen Zheng (Kit) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 7:5.