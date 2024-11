Kanadsko-srbski finale v Beogradu

Denis Shapovalov je v prvem polfinalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 829.365 evrov premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:2 in 6:1, Hamad Medjedović pa je bil v drugem boljši od rojaka Lasla Đereja s 6:2, 3:6 in 7:6 (2).

V Tel Avivu rojeni 25-letni Kanadčan je po vsega 57 minutah opravil s svojim polfinalnim češkim tekmecem. V Beogradu bo naskakoval drugo turnirsko zmago po Stockholmu 2019, ko je v finalu ugnal Srba Filipa Krajinovića. V svoji karieri je petkrat nastopil v velikem finalu, vse tovrstne obračune v Parizu 2019, Stockholmu in Ženevi 2021 ter v Seulu in na Dunaju 2022 pa je izgubil.

Veliko bolj negotov in izenačen je bil drugi polfinalni obračun med obema Srboma. Po srditem boju ter dveh urah in 27 minutah dolgem dvoboju je 21-letni igralec iz Novega Pazarja ugnal osem let starejšega Đereja, zmagovalca turnirjev ATP v Rio de Janeiru 2019 in Cagliariju 2020. Međedović bo v Beogradu skušal osvojiti svoj prvi turnir serije ATP.

Beograd, ATP 250 (829.365 evrov):



Polfinale:

Denis Shapovalov (Kan) - Jiri Lehečka (Češ/4) 6:2, 6:1;

Hamad Međedović (Srb) - Laslo Đere (Srb) 6:2, 3:6, 7:6 (2).