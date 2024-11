Carlos Alcaraz looks like he’s still fighting a bit of a cold in Turin. 🤧



Sprva se je zdelo, da ima težave le s prehladom, saj so ga pogostokrat videli smrkati. Da je prehlajen, je domneval tudi Casper Ruud, njegov današnji nasprotnik, ki ga je presenetljivo premagal. A mladi Španec nima težave samo z prehladom, ampak očitno tudi z želodcem.

Že doma se ni dobro počutil

Dejstvo je, da Alcaraz v uvodnem dvoboju ni igral svojega najboljšega tenisa. V prvem nizu je dobil samo eno igro, v drugem nizu je vodil že s 5:2, a je Norvežan uspel spreobrniti potek dvoboja in na koncu slavil z izidom 6:1 in 7:5.

"Ne želim govoriti o teh stvareh, ker je potem slišati, da iščem izgovore. Predno sem prišel sem, se doma nisem dobro počutil. Ko sem prišel v Torino, sem dobro treniral. Zdržal bi dolge točke in dvoboje. In upal sem, da bodo stvari iz dneva v dan boljše."

"Ne vem, ali je bilo to zaradi živcev na prvi tekmi, ampak nisem se počutil dobro. Zaradi želodca nisem igral dobro in nisem se počutil dobro. Lahko bi igral bolje. Ne bom se na vsaki tekmi, ki jo bom odigral, počutil najbolje," je povedal trenutno 3. igralec sveta, ki priznava, da težko lahko razmišlja o polfinalu, če bo igral na takšen način.

Carlos Alcaraz upa, da bo na naslednjem dvoboju bolje. Foto: Guliverimage

Šel bo dan za dnem in upal na najbolje

Vseeno se tolaži, da bi lahko na naslednjem dvoboju igral bolje. "Dobra stvar pri našem športu je, da je en dan tvoja igra slaba, naslednji dan pa je lahko že zelo dobra. Bilo je veliko igralcev, ki so izgubili uvodni dvoboj, pa so potem zmagali ta turnir. Moram iti dan za dnem in videli bomo, kakšen bo naslednji dvoboj. Upajmo, da se bodo stvari dobro iztekle," je dodal 21-letnik, ki šele drugič igra na tem turnirju. Lani se je prebil do polfinala, ko ga je premagal Novak Đoković.

