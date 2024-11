Za polfinale Zverev ni oddal niza niti proti Alcarazu

V izjemno izenačenem dvoboju je imel Nemec Alexander Zverev v prvem nizu več priložnosti, da pride do prednosti, a je šest let mlajši Španec Carlos Alcaraz ubranil vseh sedem žogic za odvzem servisa. Kljub temu je v zelo kakovostni podaljšani igri slavil Zverev in si tako že po prvem nizu zagotovil nastop v polfinalu. "Raven tenisa je bila zelo visoka, posebej v prvem nizu in podaljšani igri. Bilo je nekaj neverjetnih točk. Posledično sem zelo vesel zmage in uvrstitve v polfinale," je po dvoboju dejal 27-letni Hamburžan.

V drugem nizu je takoj prišel do brejka in nato relativno mirno krmaril do še tretje zmage v skupinskem delu, potem ko je za uvod ugnal Andreja Rubljova in nato še Casperja Ruuda. Doslej Nemec še ni izgubil niza. "Vesel sem, ko zmagujem. Vseeno mi je za kaj drugega, mislim, da smo si pri tem vsi športniki podobni. Seveda obstajajo deli mojega tenisa, ki jih želim izboljšati, a najbolj bistvene so zmage," je še dodal zmagovalec zaključnega turnirja v letih 2018 in 2021.

Po večernem dvoboju med Ruudom in Rubljovom, ki se bo začel ob 20.30, bo jasno, kdo se bo Zverevu pridružil v polfinalu. Ruud za napredovanje potrebuje en niz, Rus pa predvsem gladko zmago v dveh nizih. V tem primeru bi lahko na podlagi razmerja med osvojenimi in izgubljenimi igrami napredoval tudi še Alcaraz.

Casper Ruud ima še vse možnosti za uvrstitev v polfinale. Foto: Guliverimage

Iz prve skupine sta si v četrtek napredovanje zagotovila Italijan Jannik Sinner in Američan Taylor Fritz. Slednji se bo za mesto v finalu v soboto pomeril proti Zverevu, prvi igralec sveta Sinner pa na tekmeca še čaka.