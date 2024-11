Veronika Erjavec še nikoli višje

Najboljše slovenske teniške igralke so v petek in soboto nastopile na pokalu Billie Jean King v Velenju. Po porazu proti Nizozemski z 1:3 so nazadovale v evroafriško skupino. Veronika Erjavec, ki je na petkovem dvoboju izgubila proti Suzan Lamens, na sobotnem pa premagala Arantxo Rus, je izenačila svojo najboljšo uvrstitev na lestvici WTA, na 168. mestu je bila tudi 20. maja letos.

Njena reprezentančna kolegica Tamara Zidanšek, ki je v Šaleški dolini morala priznati premoč Rusovi in Lamensovi, je na 180., Dalila Jakupović pa na 228. mestu. Med "top 300" je tudi Polona Hercog, v primerjavi z minulim tednom je izgubila 13 mest, trenutno je na 255. mestu.

Lestvica WTA (18. november):



1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9416 točk

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8370

3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6530

4. (4) Jasmine Paolini (Ita) 5344

5. (7) Zheng Qinwen (Kin) 5340

6. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 5171

7. (6) Jessica Pegula (ZDA) 4705

8. (8) Emma Navarro (ZDA) 3589

9. (9) Darja Kasatkina (Rus) 3368

10. (13) Barbora Krejčikova (Češ) 3214

...

168. (171) Veronika Erjavec (Slo) 432

180. (182) Tamara Zidanšek (Slo) 390

228. (232) Dalila Jakupović (Slo) 313

255. (242) Polona Hercog (Slo) 271