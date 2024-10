Sinner v dvoboju za šest milijonov dolarjev boljši od Alcaraza

Jannik Sinner je v finalu slavil s 6:7 (5), 6:3, 6:3 in prvič v sezoni ugnal Carlosa Alcaraza, čeprav dvoboj zaradi ekshibicijske narave ne bo štel v medsebojno statistiko. Mladi Španec je bil pred tem na turnirjih boljši v polfinalih Indian Wellsa, OP Francije ter nazadnje v Pekingu. Za zmago je 23-letni Italijan, tudi prvi igralec sveta, prejel doslej največji ček v zgodovini tenisa.

Sobotni spored v Rijadu je zaznamoval tudi medsebojni obračun med Đokovićem in Nadalom. Igralca, ki sta skupaj osvojila kar 46 turnirjev za grand slam, sta spomnila na stare čase in pred napovedano upokojitvijo 38-letnega Španca ob koncu te sezone še zadnjič igrala eden proti drugemu. Slavil je Đoković s 6:2, 7:6 (5).

"Ne zapusti še tenisa," je v nagovoru po tekmi dejal Đoković, ki je sicer dobil 31 od skupno kar 60 medsebojnih dvobojev proti Nadalu. "Izjemno ga je videti, kako se kljub številnim poškodbam in težavam bori za vsako žogo. To je tudi zame zelo čustven dan, saj sem zadnjič igral proti največjemu tekmecu moje kariere," je še dodal 37-letni Beograjčan, zmagovalec rekordnih 24 grand slamov.

The last dance was an epic one. And of course emotional. I’ll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you.



As-salamu alaykum, Riyadh. #SixKingsSlam is a special tournament. See you soon 🙏🏼 pic.twitter.com/CnBswzZnLy