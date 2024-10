Đoković tudi na turniju šestih kraljev čestital Sinnerju

V Savdski Arabiji poteka ekshibicijski turnir, kjer igra šesterica najboljših oziroma povabljenih igralcev. V sredo so odigrali četrtfinalna dvoboja, v četrtek sta na sporedu polfinalna. V prvem je Jannik Sinner znova premagal Novaka Đokovića, po dveh urah in pol z rezultatom 6:2, 7:6 in 6:4. Pozneje igrata še Carlos Alcaraz in Rafael Nadal.

Jannik Sinner je v četrtfinalu na hitro opravil z Danilom Medvedjevim. Foto: Reuters V sredo sta bila na posebnem ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji odigrana dva dvoboja. Najprej je Italijan Jannik Sinner z igrišča odpihnil Rusa Danila Medvedjeva z izidom 6:3 in 6:0. Dvoboj je trajal le eno uro in devet minut. V drugem četrtfinalnem dvoboju sta igrala Danec Holger Rune in Španec Carlos Alcaraz. Slednji ni imel preveč težkega dela. Svojega nasprotnika je odpravil z izidom s 6:4 in 6:2.

V četrtek sta bila na sporedu že polfinalna dvoboja, lahko bi rekli pravi teniški spektakel. V popoldanskem delu sta igrala Srb Novak Đoković in Italijan Jannik Sinner. Pri igralec jakostne lestvice je po dveh urah in pol zmagal z rezultatom 6:2, 7:6 in 6:4. Pozno zvečer sta loparje prekrižala še Španca Carlos Alcaraz in Rafael Nadal, ki je pred dnevi sporočil, da se poslavlja od profesionalne teniške kariere.

Vrtoglavi zaslužki

Vsak od igralcev je samo za prihod na turnir prejel kar 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov), zmagovalec pa bo domov odnesel neverjetnih šest milijonov dolarjev (5,4 milijona evrov). In to za bistveno manj odigranih dvobojev kot na primer na turnirjih za Grand Slam. Za primerjavo: Sinner je za zmago na letošnjem OP ZDA prejel ček v vrednosti 3,6 milijona dolarjev (3,2 milijona evrov).

Turnir Šest kraljev v Savdski Arabiji



Sreda, 16. 10., četrtfinale:

Jannik Sinner (Ita) : Danil Medvedjev (Rus) 6:0, 6:3

Carlos Alcaraz (Špa) : Holger Rune 6:4, 6:2 Četrtek, 17. 10, polfinale:

Jannik Sinner (Ita) : Novak Đoković 6:2, 7:6, 6:4

21.30 Carlos Alcaraz (Špa) – Rafael Nadal (Špa) Sobota, 19. 10

Tekma za 3. mesto

Finale

