Kako zaslužiti 20 tisoč evrov na minuto?

V Savdski Arabiji trenutno poteka ekshibicijski turnir "Šest Kraljev" (Six Kings), kjer se vrtijo ogromne vsote denarja. To je samo še en dokaz, da na tistem delu sveta denar ni težava. Organizatorji turnirja so povabili šest izjemnih teniških igralcev in mnogi so mnenja, da je tudi njih do neke mere premamil denar. Na turnirju so se namreč zbrali Novak Đoković, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune in Danil Medvedjev.

Za hiter poraz je zaslužil 337 evrov na sekundo

Rune in Medvedjev sta se že poslovila od tekmovanja, potem ko sta v četrtfinalu izgubila proti Alcarazu oziroma Sinnerju. Kljub temu da sta bila poražena, jima bodo organizatorji na račun nakazali 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov), zmagovalec turnirja pa bo domov odnesel kar šest milijonov dolarjev (5,5 milijona evrov).

Dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Danilom Medvedjevim je trajal le pičlih 68 minut (6:0, 6:3). Iz tega se da izračunati, da je ruski teniški igralec, ki je po dvoboju priznal, da je bil proti Italijanu povsem nemočen, na minuto zaslužil dobrih 20 tisoč evrov ali 337 evrov na sekundo.

Rafael Nadal bo igral enega zadnjih dvobojev v karieri. Foto: Guliverimage

V četrtek polfinalna obračuna

V četrtek sta na sporedu že polfinalna dvoboja, ki obetata izjemen teniški spektakel. V popoldanskem delu ob 18.30 se bosta najprej pomerila Novak Đoković in Jannik Sinner, nato pa bosta loparje prekrižala še Carlos Alcaraz in Rafael Nadal, ki je pred dnevi sporočil, da se poslavlja od profesionalne teniške kariere.

